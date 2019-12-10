ИАЦ «Альпари»: Рубль слегка укрепится к доллару и евро

Российский рубль в начале недели смог укрепиться в парах с иностранными валютами, но проявилось это только к вечеру понедельника. Минувшую сессию доллар США закрыл на уровне 63,59 руб. (-0,26%). Евро финишировал на отметке 70,35 руб. (-0,2%). Краткосрочно, американская валюта может оставаться в пределах 63,45-63,95 руб., евро — 70,20-70,65 руб.

К утру вторника нефть стабильна и торгуется по $64 за баррель Brent. Внешняя конъюнктура нейтральна, если не считать китайской статистики, где CPI в ноябре взлетел к максимумам с 2012 года. Угроза принудительного ослабления позиций юаня, чтобы сгладить последствия инфляционного ралли, может сегодня давить на валюты развивающихся стран.

В общем и целом для российского рубля во вторник не должно ничего измениться существенным образом, основной сценарий — ограниченное укрепление в парах с иностранными валютами.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»