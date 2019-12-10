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ИАЦ «Альпари»: Курс доллара приблизился к уровню 63,50 руб.

10 декабря 2019

В понедельник, 9 декабря, торги по рублю завершились укреплением против основных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,26%, до 63,59 руб., евро/рубль – на 0,21%, до 70,35 руб., фунт/рубль – на 0,14%, до 83,60 руб.

Торги на Мосбирже по рублевым парам открылись небольшим ростом. Рубль торговался недолго в минусе. На вечерней сессии он укрепился ко всем основным валютам на фоне восстановления цен на нефть после дневной коррекции. 

В течение дня торги проходили спокойно. Внимание инвесторов сосредоточено на результатах заседаний центральных банков США, Европы и Швейцарии. Неопределенности на рынки добавляют внеочередные парламентские выборы в Великобритании, а также события, связанные с торговой сделкой между США и Китаем.

Во вторник, 10 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. После встречи ОПЕК внимание инвесторов и трейдеров вновь сфокусировалось на торговой войне между США и Китаем. Есть риски, что 15 декабря Штаты без сделки повысят пошлины на китайские товары. Если пошлины повысят, то трейдеры начнут закладывать в цены снижение спроса на нефть из Китая.

Цена держится выше $64 за баррель. Ближайшая цель по нефти — $65,75. Резкие ценовые колебания на нефтяном рынке стоит ожидать после заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Сегодня утром на торгах Московской биржи курс рубля едва снижается к доллару и евро. Февральский фьючерс на нефть марки Brent составляет $64,16  за баррель. Целевая зона для пары доллар/рубль находится между уровней 63,20-63,35 руб. Закрытие торгов выше 63,85 сменит «медвежьи» настроения по доллару на «бычьи».

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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