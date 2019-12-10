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Курсы валют ЦБ РФ на 10 декабря: 63,5788 руб/доллар США и 70,3881 руб/евро

10 декабря 2019
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5788 руб.
  • 1 евро - 70,3881 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,3339 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1456 р. (0,23%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1166 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1760 р. (0,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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