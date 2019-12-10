Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 2 998,6001 руб/1 г золота и 34,7100/1 г серебра
10 декабря 2019
ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 998,6001 руб.
- 1 грамм серебра - 34,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 823,4200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 845,5701 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,7701 р. (0,75%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,43%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,1700 р. (0,77%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,7900 р. (0,49%).
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