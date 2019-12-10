Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 2 998,6001 руб/1 г золота и 34,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 998,6001 руб.

1 грамм серебра - 34,7100 руб.

1 грамм платины - 1 823,4200 руб.

1 грамм палладия - 3 845,5701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7701 р. (0,75%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1700 р. (0,77%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7900 р. (0,49%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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