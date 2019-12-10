ИАЦ «Альпари»: Оптимизм толкает фунт/доллар к 1,32

Британский фунт стерлингов плавно повышается в паре с долларом США во вторник, ожидая внеочередных выборов в английский парламент. На этом фоне макростатистика, какой бы они ни была, остается как будто вне поля зрения инвесторов.

Тем не менее, внимание обратить стоит. Экономика Великобритании по итогам октября стагнировала после двух месяцев падения, хотя средний рыночный прогноз предполагал восстановление на 0,1%. Получается, что экономическая система не росла уже три месяца, чего не наблюдалось с 2009 года. В годовом же сопоставлении подъем экономики составил только 0,7%. Для экономической системы такого потенциала, как английская, этого слишком мало.

Вряд ли такими темпами ВВП достигнет 1% за 2019 год, но и в таком виде он окажется наиболее слабым за последнее десятилетие. Замедление темпов экономического роста происходит на фоне ожидания бизнесом развязки в драме Brexit. Если на внеочередных выборах 12 декабря партия тори получит большинство в Палате общин, как и рассчитывает, премьер-министру Борису Джонсону мало что сможет помешать на пути к выводу страны из состава ЕС до 31 января будущего года.

Сейчас фунт нейтрален, все внимание сосредоточено на политике. Пара GBP/USD поднялась к 1,3183 и может зацепиться за 1,3200, пока инвесторы рассчитывают на победу консерваторов.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»