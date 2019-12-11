ИК «Фридом Финанс»: В фокусе ставка ФРС и аукцион ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Подъем сменился слабой коррекией. Лидерами роста стали бумаги Россетей (+4,66%). Лидерами снижения стали акции Polymetal (-2,09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,00-63,50.

АЛРОСА (+1,95%) опубликовала продажи за ноябрь. Акции заметно росли еще в преддверии отчета, а на новости прибавили еще около 2%. Производители алмазов во 2 квартале столкнулись с сильным падением продаж из-за финансового кризиса у индийских огранщиков. В августе был пройден минимум (практически двукратное падение продаж Алросы от уровней начала года), и у игроков появились надежды на восстановление рынка. Сама компания комментирует результаты осторожно, хотя также отмечает тренд на восстановление объемов продаж. Но на выход к уровню $350 млн в месяц может уйти еще несколько месяцев. Мы полагаем, что акции продолжат рост, цель 90 руб. на горизонте середины января.

ВСМПО (+2,00%) прогнозирует рост производства. В 2019 г. может быть произведено 35 тыс. тонн, а в 2020 году – 38 тыс. тонн титана, что на 6 и 8% соответственно больше, чем в прошлом году. Акции с начала года выросли на 25% на фоне увеличения дивиденда, но это не предел. Мы прогнозируем рост до 22230 руб. на горизонте 12 месяцев, драйвером станут как дивиденды, так и рост продаж. К 2022 году объем производства может вырасти на 20%.

Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-63,50. В фокусе аукцион ОФЗ, на этот раз Минфин предложит один выпуск с фиксированным купоном и погашением в 2027 году. На вечерней сессии валютного и срочного рынков будут отыгрывать итоги заседания ФРС, мы полагаем, реакция будет нейтральной, а ставка будет оставлена без изменения.