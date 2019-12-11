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Курсы валют ЦБ РФ на 11 декабря: 63,5653 руб/доллар США и 70,4558 руб/евро

11 декабря 2019
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5653 руб.
  • 1 евро - 70,4558 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,3057 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0135 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0677 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0282 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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