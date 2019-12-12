ИАЦ «Альпари»: Рынок выкупил то, что подешевело ранее

Отечественный фондовый рынок в среду к вечеру торгуется в «зеленом». Индекс МосБиржи поднимается до 2952 пунктов, индекс РТС подрастает к 1462 пунктам. Ключевой драйвер покупок в данном случае - отсутствие негатива в информационном поле. Инвесторы пару дней развлекались легкими продажами, но, не найдя подтверждения в мыслях об ухудшении конъюнктуры, решили, похоже, разом выкупить все, что сползло вниз.

Завтрашнее утро может быть подвижным: российским инвесторам придется отыгрывать вечерние решения Федеральной резервной системы США и ее комментарии. Рублевый индикатор может в четверг колебаться в границах 2940-2965 пунктов, а валютный - в диапазоне 1455-1475 пунктов.

В лучах симпатий инвесторов сегодня акции «Полюс Золота». Они растут с опережением рынка без корпоративных новостей - по всей видимости, нашлись инвесторы, которые разглядели завершение технической коррекции в бумаге и оказались способны вывести ее на траекторию роста. Об устойчивости этого повышения будем говорить, если бумага зацепится выше 7200 руб.

Интересно посмотреть, что происходит сейчас с акциями героя прошлой недели, «М.Видео». Акции снижаются, но вяло - основной стресс тут может прийтись как раз на четверг, день, когда бумага последнюю сессию торгуется с дивидендами. Поведение котировок завтра даст точный ответ относительно драйверов, которые разогнали акции в начале декабря. Если это действительно ярко выраженный дивидендный фактор (доходность порядка 6%), бумага отступит область 520-530 руб.

Рубль ближе к вечеру слегка отступает, но почти не реагирует ни на стабильную нефть, н на итоги довольно успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ - сегодня покупателям предлагали остатки только одного выпуска. Доллар США все так же балансирует около 63,50 руб., незначительно отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Без внешнего катализатора он там и останется завтра. Евро/рубль сохраняется возле 70,47 руб., в четверг может колебаться в пределах 70,20-70,85.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»