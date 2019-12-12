ПСБ: Инфляция указывает на необходимость дальнейшего снижения ставки

Наблюдаемая динамика цен создает высоковероятные риски очередного отклонения инфляции от базового прогноза Банка России. Это практически гарантирует принятие решения Банком России о снижении ключевой ставки 13 декабря.

Данные по недельной инфляции являются оценочными. Тем не менее, на их основе можно сделать приближенный расчет инфляции по итогам месяца. Согласно данным Росстата за прошедшую неделю инфляция составила +0,1%. Среднесуточный рост цен с начала декабря ускорился, но остается существенно ниже уровней декабря 2018 года. В результате, индекс цен уже «ушел» ниже 3,4% г/г, и по нашим оценкам по итогам года окажется ниже 3,2%, т.е. ниже базового прогноза ЦБ (3,2%-3,7%).

Отклонение от базового прогноза является сильным сигналом к снижению ключевой ставки. Банк России указывал на наличие пространства для снижения ставки при опоре на свой базовый прогнозный сценарий. В условиях, когда фактическая инфляция оказывается ниже базового прогноза «пространство» для снижения ставки расширяется.

Сейчас рынок консолидировано ожидает снижения ключевой ставки до 6% в 2020 году. Правительство и Администрация Президента оценивают предел цикла снижения ставки в 5%, но не берутся судить о скорости этого снижения. Создается впечатление что у Банка России есть все основания для повторного агрессивного снижения ключевой ставки на заседании 13 декабря.

На наш взгляд, неоднократные заявления ЦБ о желании действовать поступательно, в вопросе снижения ключевой ставки, обоснованы. Потенциал снижения ключевой ставки стремительно сокращается (за полгода ставка уже снижена на 1,25 п.п.). Кроме того, внешнеэкономические условия вносят значительную неопределенность. Причем это характерно не только для экономики России. Среди центробанков развивающихся стран наблюдается устойчивая тенденция по приостановке цикла снижения процентных ставок.

Таким образом, мы сохраняем базовый прогноз без изменений - снижение ключевой ставки 13 декабря на 0,25 п.п. до 6,25% и в начале следующего года до 6,0%. Вероятность ухода ставки ниже 6% повышается.

Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк"