Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона — 8,25% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций.

«Эта первая совместная сделка Альфа-Банка и Группы ПИК на публичном рынке долгового капитала, по которой удалось достичь минимального уровня купона для компании из отрасли жилищного строительства в текущих рыночных условиях за последний год. Мы надеемся на продолжение и развитие нашего успешного сотрудничества в других сегментах бизнеса Группы ПИК», — подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм организаторов, которые позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала директор казначейства Группы Компаний ПИК Анна Антонова.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

«Группа компаний ПИК» — один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах.