ИАЦ «Альпари»: Прогноз по курсу доллара в 63-64 руб., по курсу евро в 70-71 руб.

В среду, 11 декабря, рубль в очередной раз не стал вести войну на два фронта, предпочтя атаковать доллар и немного отступить перед евро. Таким образом, к закрытию торгов курс американского доллара расчётами «на завтра» упал на 20 коп. (-0,3%), до 63,29 руб. А курс евро смог укрепиться по отношению к рублю, но всего на 2 коп. (+0,03%), до 70,48 руб.

Цена нефти сорта Brent в среду понизилась на 0,12%, до $63,45 за баррель. Рынок был немного разочарован данными о коммерческих запасах нефти в США, которые выросли за неделю на 822 тыс. баррелей, в то время как аналитики предсказывали их снижение на 2,76 млн баррелей. Сегодня с утра цены на нефть топчутся на месте, не определившись с направлением.

ФРС США в среду обнародовало ожидаемое решение по процентной ставке, сохранив коридор ставок на уровне в 1,5-1,75%. В сопроводительных комментариях комитета по открытым рынкам ФРС к принятому решению говорилось, что текущий уровень процентных ставок подходит для поддержки стабильного роста экономики, сильного рынка труда и уровня инфляции, приближающегося к целевому уровню Федрезерва в 2% в год.

Рынок прочитал это заявление как недвусмысленный сигнал о том, что в 2020 году снижений процентной ставки не стоит ожидать. Однако эти заявления указывают также и на то, что возврата к периоду повышения процентных ставок ФРС в ближайшее время также не планирует. На комментариях Федрезерва долларовый индекс DXY продолжил снижение и упал на 0,33%, сегодня падение продолжается. В свою очередь, золото подорожало на 0,73%, до $1474,28 за тройскую унцию, а фондовый рынок США также отреагировал ростом.

По нашему прогнозу, рубль сегодня с открытия может немного укрепиться. Мы, как и ФРС, не видим оснований ничего менять и сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64 руб. и по курсу евро в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»