ИАЦ «Альпари»: Первая поддержка находится на уровне 1,1092, вторая – на 1,1080

В среду, 11 декабря, по итогам дня пара евро/доллар закрылась ростом на 0,34%. Евро резко подорожал после заседания ФРС США. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил ставки в диапазоне 1,50%-1,75%, а также дал понять, что намерен взять паузу в 2020 году. Большинство членов комитета ожидают неизменность основной ставки как минимум до 2021 года.

Прогноз на индекс ВВП в США в 2019 году остался без изменений на уровне +2,2%, а в 2020 году — на уровне +2,0%. Прогноз уровня безработицы в 2019 году уменьшен с 3,7% до 3,6%, а в 2020 году — с 3,7% до 3,5%. Прогноз на чистый ценовой индекс личного потребления уменьшен в 2019 году с 1,8% до 1,6%, а в 2020 году оставлен без изменения на уровне 1,9%.

Сегодня внимание трейдеров направлено на результаты выборов в парламент в Великобритании и заседания ЕЦБ. Поскольку рынок не ожидает от регулятора изменения ставок, то наибольший интерес представляет пресс-конференция Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно следить за её выступлением, чтобы понять в каком направлении банк будет действовать под ее руководством.

Для Лагард это первое заседание. Поэтому неизвестно, как она своей речью и ответами на вопросы журналистов будет двигать цену в парах с евро. Полагаю, что волатильность на рынке будет не меньше, чем после заседания ФРС США. Первая поддержка находится на уровне 1,1092, вторая – на 1,1080. Если сюда прибавить выборы в Британии, то даже сложно представить, где будет евро и фунт по итогам дня.

10:00 мск еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. Отчет важен для единой валюты. На другие пары не оказывает влияния.

11:30 мск Швейцария огласит решение ШНБ по процентной ставке. Пройдет пресс-конференция главы Швейцарии. Оказывает слабое влияние на франк. На другие валюты влияния не оказывает.

15:45 мск ЕЦБ огласит решение по процентной ставке, в 16:30 состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. Событие окажет сильное влияние на евро.

16:30 мск США опубликуют индекс цен производителей за ноябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Статистика оказывает слабое влияние на рынок.

20:45 мск с речью выступит губернатор Банка Канады Стивен Полоз. Его выступление оказывает сильное влияние на канадский доллар.

В течение дня пройдут парламентские выборы в Великобритании. Результаты окажут сильное влияние на британский фунт, евро и защитные активы.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»