ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2950-2990 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2950-2990 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $64 за баррель, прибавляя 0,44%. Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,1-63,4 руб., а по паре евро/рубль – 70,3-70,6. Евро/доллар – 1,114.

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ 11 декабря спрогнозировали, что рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 % в среднем по стране и до 3,8% в ряде регионов. До этого появилось исследование «Работа.ру» о том, что четверть компаний в России уже запланировала в 2020 году увеличение зарплат сотрудников (год назад было 18%), а исключают такую возможность лишь 35%.

Для начала стоит сказать, что в России сохраняется фундаментальная макроэкономическая диспропорция. В результате девальвации 2014 года были обесценены издержки компаний, в том числе зарплаты. Таким образом, удалось сохранить маржу, то есть, платежи по налогу на прибыль и дивиденды. В результате реальные частные доходы только официально упали на 11%, а ВВП менее чем на 3%. Посмотрим на уходящий год – бюджет пухнет от доходов, компании увеличивают дивиденды, а рядовые граждане сосут лапу. Однако вечно так продолжаться не может. Вероятно, со следующего года начнется ускоренный рост зарплат. Особенно в компаниях, которые связаны с государством.

Но есть один очень важный момент – реальный рост зарплат и выход зарплат из тени. Напомним, «серые» зарплаты в России составляют порядка 13 трлн руб. Прежде всего, рост будет в секторах, которые показывают быстрое увеличение выручки: импортозамещение, строительство, нефтегазовый сектор, IT- компании, инвестиционная индустрия. Инфляция снизилась до 3,8%, снижается ключевая ставка Банка России, как следствие мы видим рост котировок облигаций. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС в 2019 году показал хороший рост. И пока рынки акций однозначно показывают «на север».

По информации из деловых кругов, заявление Дональда Трампа о действиях ФБР в 2016 году по отношению к его предвыборному штабу как о попытке государственного переворота и привезённые Рудольфом Джулиани из Украины данные о разворованных Байденом, Йованович, Порошенко $5 млрд американской помощи сводят на нет усилия «глубинного государства» по импичменту 45-го президента США и ставят под удар всю избирательную кампанию демократов 2020 года.

При этом отмечается, что администрация Белого дома активно наращивает федеральный долг США, который уже преодолел отметку в $23,1 трлн, а также фактически разрушает институт ВТО, препятствуя назначению новых членов её апелляционного комитета. Возможно, наша идея, что Трамп займется реструктуризацией долга после выборов не так маловероятна, как кажется на первый взгляд. В этом случае Китай и Япония должны болеть за демократов. У России американские суверенные бонды составляют менее $10 млрд, при международных резервах в $540 млрд.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»