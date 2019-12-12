Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 3 000,2100 руб/1 г золота и 34,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 000,2100 руб.

1 грамм серебра - 34,0800 руб.

1 грамм платины - 1 878,1300 руб.

1 грамм палладия - 3 880,9299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7200 р. (0,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,32%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3500 р. (1,86%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0101 р. (0,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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