Комментарии

ИАЦ «Альпари»: ЦБ Турции понизил ставку до 12%

12 декабря 2019

Ключевая ставка Турции снова снижена. На этот раз Центробанк сократил ее до 12% с предыдущего значения в 14%. За последние пять месяцев это уже четвертое решение о снижении процентной ставки для ЦБ Турции. В целом с 25 июля, когда ставка находилась на уровне 24% годовых, показатель заметно снизился.

Смягчение денежно-кредитной политики здесь стало возможно, когда инфляция в стране была взята под контроль. В этом году остановилась и девальвация лиры, которая была одной из основных причин разгона индекса потребительских цен.

Вполне возможно, что без внешних стрессов и проблем с курсом лиры ключевая ставка ЦБ Турции в 2020 году будет понижена до области 9-10%. Проблемой в данном случае может стать политический дисбаланс или обострение геополитической обстановки.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата» откроет второй в Иркутске супермаркет в обновленной концепции 21 декабря
«Слата – два мира». Сибирский ритейлер запустил новую концепцию супермаркетов
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги