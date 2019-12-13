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Сбербанк: О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS

13 декабря 2019

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 12 декабря 2019 года процентного дохода по семнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS:

 

Итоги выплат процентного дохода по семнадцатому купону ГСО-ППС

выпуска №36004RMFS

 

 

Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36004RMFS, руб.

1 904 475 000.00

Номер купона

17

Процентная ставка купонного дохода, % годовых

7.6

Сумма дохода на одну облигацию, руб.

37.9

/ Сибирское Информационное Агентство /
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