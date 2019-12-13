Сбербанк: О выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS
13 декабря 2019
ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 12 декабря 2019 года процентного дохода по семнадцатому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36004RMFS:
|
Итоги выплат процентного дохода по семнадцатому купону ГСО-ППС
выпуска №36004RMFS
|
|
|
Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36004RMFS, руб.
|
1 904 475 000.00
|
Номер купона
|
17
|
Процентная ставка купонного дохода, % годовых
|
7.6
|
Сумма дохода на одну облигацию, руб.
|
37.9
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.