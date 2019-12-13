Сбербанк провел День Аналитика

Накануне в Сбербанке прошел День Аналитика, в котором приняли участие представители ведущих международных и российских инвестиционных фондов, банков и глобальных брокерских компаний.

Интерес к мероприятию наряду с экспертами финансового сектора проявили также аналитики и инвесторы техсектора.

Общее число участников мероприятия с учетом онлайн трансляции составило порядка 500 человек.

Встреча была посвящена статусу выполнения стратегии, обзору результатов банковского бизнеса, а также построению технологической платформы и развитию экосистемы. В завершение менеджмент Банка поделился своими ожиданиями по финансовым показателям на 2020 год.

Программа включала в себя следующие выступления:

Юлия Чупина, старший Вице-президент, рассказала о статусе реализации Стратегии-2020;

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления, выступил с обзором основных достижений в корпоративном и розничном бизнесе;

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, рассказал о развитии корпоративного бизнеса и экосистеме сервисов для юридических лиц;

Наталья Алымова, старший Вице-президент, рассказала об основных направлениях развития продуктов благосостояния и текущих результатах;

Дэвид Рафаловский, исполнительный Вице-президент, СТО, представил презентацию о технологической трансформации Банка;

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления, рассказал о развитии экосистемы Сбербанка;

Максим Гришаков, генеральный директор Yandex.Market, представил результаты компании и планы на 2020 год;

Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group, рассказал об основных направлениях развития бизнеса;

Гюванч Донмез, Вице-президент по стратегическому развитию foodtech-проектов Mail.ru Group (Delivery Club), рассказал о перспективах рынка доставки еды, ключевых показателях и планах Delivery Club;

Виталий Бедарев, операционный директор Citymobil, рассказал о бизнесе компании и ключевых направлениях развития в 2020;

Джангир Джангиров, старший вице-президент, CRO, представил обзор практик риск-менеджмента и применения прорывных технологий для целей управления риска;

Олег Замулин, старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований, рассказал о ситуации в российской экономике и базовом сценарии развития экономики в 2020 году;

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, выступил с прогнозом финансовых показателей Сбербанка на 2020 год.

Сессия вопросов и ответов по итогам каждого выступления дала участникам уникальную возможность обсудить актуальные для Сбербанк вызовы и риски напрямую с лидерами бизнес-блоков. Такой формат взаимодействия делает бизнес Группы Сбербанка более понятным для моделирования и способствует росту инвестиционной привлекательности.

Материалы со Дня аналитика размещены по ссылке https://www.sberbank.com/ru/analyst