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ВТБ готовит выпуск структурных облигаций

13 декабря 2019

Первые выпуски структурных облигаций ВТБ планируется провести в первом квартале 2020 года. Центральный Банк РФ зарегистрировал Программу облигаций Банка ВТБ серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги. Регистрация Программы открывает широкие возможности для размещения различных инструментов, которые ранее были недоступны ввиду ограничений российского законодательства.

В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок ее действия неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн руб. при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет. Выпуск структурных облигаций стал доступным после появления ФЗ от 18.04.2018 N 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О рынке ценных бумаг“ в части регулирования структурных облигаций». Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов — стратегическая задача ВТБ. Мы стремимся быть лидерами рынка по решению финансовых задач любого масштаба и сложности. Для этого мы стараемся предложить инвесторам максимально широкую линейку инструментов, постоянно работая над ее оптимизацией. Выпуск структурных облигаций будет служить удовлетворению растущего сегодня спроса клиентов на новые финансовые инструменты», — отметил Владимир Потапов, Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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