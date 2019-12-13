Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки «зазеленели», доллар «покраснел»

13 декабря 2019

В четверг, 12 декабря, доллар и евро безоговорочно капитулировали перед рублём на позитивном внешнем фоне. На закрытии торгов четверга обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 42 коп. (-0,66%), до 62,85 руб. А курс евро рухнул даже на 53 коп. (-0,75%), до 69,92 руб., обновив минимумы с начала года и вернувшись на уровни марта 2018 года. Курс доллара, в свою очередь, понизился до уровней июля текущего года.

В четверг сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили, что уже в эту пятницу может быть подписана первая фаза торговой сделки между США и Китаем. Источники этих СМИ, близкие к китайским властям, сообщают, что КНР согласилась на закупку у США сельхозпродукции на $50 млрд, но пока без твёрдых гарантий.

Эти новости вчера обвалили долларовый индекс DXY на 0,47% и вызвали повышенный спрос на американские акции и финансовые активы развивающихся стран. Однако сегодня ряд китайских и некоторые другие американские издания сообщают, что условия по закупке сельхозпродукции у США для Китая выглядят слишком сложными, поэтому в КНР на сделку с Трампом пока официально не согласились, так что не исключено, что рост может быстро исчерпаться.

Цена нефти сорта Brent в четверг повысилась на 0,68%, до $63,32 за баррель. Позитив нефтяному рынку создали новости о возможной торговой сделке с Китаем. Сегодня с утра Brent продолжает расти и уже прибавляет 0,68%.

Мы ожидаем продолжения укрепления рубля на общем «зелёном» фоне. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 62,5-63,7 руб., а по курсу евро — до 69,2-70,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги