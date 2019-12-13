ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки «зазеленели», доллар «покраснел»

В четверг, 12 декабря, доллар и евро безоговорочно капитулировали перед рублём на позитивном внешнем фоне. На закрытии торгов четверга обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 42 коп. (-0,66%), до 62,85 руб. А курс евро рухнул даже на 53 коп. (-0,75%), до 69,92 руб., обновив минимумы с начала года и вернувшись на уровни марта 2018 года. Курс доллара, в свою очередь, понизился до уровней июля текущего года.

В четверг сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили, что уже в эту пятницу может быть подписана первая фаза торговой сделки между США и Китаем. Источники этих СМИ, близкие к китайским властям, сообщают, что КНР согласилась на закупку у США сельхозпродукции на $50 млрд, но пока без твёрдых гарантий.

Эти новости вчера обвалили долларовый индекс DXY на 0,47% и вызвали повышенный спрос на американские акции и финансовые активы развивающихся стран. Однако сегодня ряд китайских и некоторые другие американские издания сообщают, что условия по закупке сельхозпродукции у США для Китая выглядят слишком сложными, поэтому в КНР на сделку с Трампом пока официально не согласились, так что не исключено, что рост может быстро исчерпаться.

Цена нефти сорта Brent в четверг повысилась на 0,68%, до $63,32 за баррель. Позитив нефтяному рынку создали новости о возможной торговой сделке с Китаем. Сегодня с утра Brent продолжает расти и уже прибавляет 0,68%.

Мы ожидаем продолжения укрепления рубля на общем «зелёном» фоне. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 62,5-63,7 руб., а по курсу евро — до 69,2-70,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»