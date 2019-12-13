ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, евро укрепился после выборов в Британии

В четверг, 12 декабря, по итогам дня пара евро/доллар закрылась в минусе на два пункта. Евро заметно ослаб на американской сессии. Давление на валюту оказало ралли доллара и выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил в силе текущие параметры денежно-кредитной политики, но внес незначительные изменения в прогнозы ВВП и повысил прогноз по инфляции на 2020 год.

Доллар подскочил на новостях по торговому соглашению между Китаем и США. Трамп написал в своем Twitter, что «мы близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!». Позднее агентство Bloomberg сообщило, что президент Трамп подписал соглашение о торговле между США и Китаем, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря.

В соглашении было согласовано:

откат существующих тарифных ставок на китайские товары;

отмена новых пошлин, которые должны были вступить в силу в воскресенье;

Китай закупит сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд в 2020 году (вместе с энергоносителями и другими товарами);

США снизят тарифную ставку на многие виды китайского импорта (в настоящее время на 15-25%);

В Азии евро и фунт торгуются в плюсе. Волатильность по евро ставила 100 пунктов, по фунту – 450 пунктов. Резкие колебания на рынке были вызваны первыми результатами парламентских выборов в Британии. Консерваторы победили на досрочных выборах, получив достаточно мест для создания правящего большинства в палате общин Великобритании.

Доллар укрепился, теперь он должен начать корректироваться, а рисковые активы набирать силу. Но поскольку основное движение было на переходе дня, то по прогнозу жду коррекции до балансовой линии на 1,1146. Если падение будет быстрее, то до 1,1135. Монетарная политика ЕЦБ будет сдерживать евро от укрепления.

16:30 мск США опубликуют данные об изменении розничных продаж за ноябрь. Оказывает влияние на доллар, если фактическое значение сильно отличается от прогноза.

19:00 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс. Иногда его речь оказывает сильное влияние на доллар США, если он затрагивает денежно-кредитную политику.

21:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по активным буровым установкам по добыче нефти. Отчет интересен для нефтяного рынка. Перед выходными днями участники рынка могут проигнорировать данные.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»