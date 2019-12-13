ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2980-3000 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2980-3020 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $64,64 за баррель, прибавляя 0,69%. Российский рубль – в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,4-62,7 руб., а по паре евро/рубль – 69,7-70,0. Евро/доллар – 1,117.

На сегодняшнем заседании Банк России, вероятно, понизит ставку до 6,25%. Данное решение уже в курсе рубля, однако, может поддержать дивидендные бумаги. Фаворитом торгов выступают акции «Сургутнефтегаза», которые являются нашей второй после «Газпрома» инвестиционной идеей. Рынки полагают, что США и Китай договорились.

Как и ожидалось, «Газпром» порадовал. Холдинг с 2021 года ставит целью платить акционерам половину своей прибыли в виде дивидендов. Правительство настаивало на этом еще с 2016 года, однако компания не спешила, объясняя свою позицию большими капитальными затратами и, в принципе, была права. По итогам 2019 года компания выплатит в виде дивидендов 30% прибыли, а из прибыли 2020 года акционеры должны получить 40%. По итогам 2017 и 2018 годов на дивиденды ушло только 26,6% и 27% прибыли, а размер дивидендов составлял 8,04 руб. и 16,6 руб. на бумагу. Но дивиденды это, конечно, еще не все. Фундаментальная стоимость акции «Газпрома» составляет около $10. Инвестиционный компас однозначно показывает «на север».

Акции Saudi Aramco во второй день торгов на бирже выросли на 10%. В результате капитализация крупнейшей в мире компании преодолела отметку $2 трлн, установленную наследным принцем королевства. Рост цены акций составил 10%. Поскольку биржа установила именно такой лимит колебаний, торговая сессия закрылась на этой цене. В результате Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире с капитализацией $1,88 трлн, обойдя Apple ($1,19 трлн) и Microsoft ($1,15 трлн).

Конечно, очень хочется зашортить. Вот только рынок не совсем честный. Ничтожный free float – 1,5%. Как известно, богатые семьи с Ближнего Востока были под серьезным давлением. Их просто заставляли купить бумаги. Поэтому вместо того чтобы зашортить акции Saudi Aramco, лучше просто купить «Газпром». Он стоит меньше, чем $100 млрд. А было время, стоил более $300 млрд.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»