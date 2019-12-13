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ИАЦ «Альпари»:Пара доллар/рубль устремилась к 62,50 руб.

13 декабря 2019

В четверг, 12 декабря, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,68%, до 62,84 руб., евро/рубль – на 0,71%, до 69,95 руб., фунт/рубль – на 1,04%, до 82,71 руб. Укреплению рубля способствовал твит президента США Дональда Трампа, а также подорожавшая нефть.

Трамп написал в своем Twitter, что «мы близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!». От него ждали любое заявление, так как 15 декабря должны автоматически ввестись новые тарифы на китайский импорт.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что президент Трамп подписал соглашение о торговле между США и Китаем, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря. Стороны согласовали тарифные сетки, отмену новых пошлин, а также закуп Китаем сельскохозяйственной продукции на $50 млрд в 2020 году.

Ослабление торговой войны оказало поддержку рисковым активам и давление на защитные. На этом фоне пара доллар/рубль упала до 62,67 руб., евро/рубль – до 69,71 руб.

В пятницу, 13 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,53%. На открытии Мосбиржи ожидается небольшое укрепление рубля к доллару и евро, ослабление против «британца». Консерваторы победили на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Они получили достаточно мест для создания правящего большинства в палате общин Великобритании.

Рубль усилил свои позиции к концу года. После вчерашнего ралли теперь он нацелен взять два уровня: 62,25 и 61,85 руб. за доллар.

К 11:00 мск на торгах Московской биржи рубль уверенно растет к доллару и в меньшей степени к евро. Курс доллара расчетами «завтра» достиг 62,52 рубля, курс евро — 69,84 рубля. Стоимость нефти утром повышается на 0,72%, до $64,66 за баррель Brent.

В 13:30 мск ЦБ РФ огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что регулятор понизит ключевую ставку до 6,25% с 6,50%. С таким внешним фоном по Китаю и Великобритании, решение ЦБ не окажет влияния на рынок. По рублю стоит ожидать дальнейшего укрепления, если только Трамп перед выходными не выкинет сюрприз.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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