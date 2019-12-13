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ИК «Фридом Финанс»: Организатор и андеррайтер размещения АО «Труд»

13 декабря 2019

13 декабря началось размещение биржевых облигаций АО «Труд», крупного предприятия Иркутской области. Организатором и андеррайтером выпуска биржевых облигаций выступила ИК «Фридом Финанс».

Эмиссия биржевых облигаций реализуется в рамках десятилетней программы, идентификационный номер 4-40446-N-001P-02E от 14.11.2019 г., общим объемом 1 млрд руб. Объем текущего выпуска составляет 200 млн руб., ставка купона – 12,5%, выплаты производятся ежеквартально. Срок обращения – 1092 дня.

АО «Труд» - одно из лидирующих дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока, крупный подрядчик в системе Росавиации и Росавтодора. География деятельности АО «Труд» охватывает более шести российских регионов. Инвестиционную привлекательность эмитента определяют лидирующие позиции на рынке дорожного строительства, мощная производственно-техническая база, наличие крупных государственных контрактов, высокий уровень диверсификации деятельности, а также эффективная бизнес-модель. Финансовые показатели АО «Труд» демонстрируют позитивную динамику: стабильно растут активы и собственные средства, наблюдается заметный прирост выручки и чистой прибыли.

Биржевые облигации АО «Труд» могут стать хорошим дополнением в портфеле консервативных инвесторов, - уверен директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов. «Это крупное и надежное предприятие, которое активно вовлечено в хозяйственную деятельность сразу нескольких субъектов РФ. «Труд» - одно из наших главных размещений в уходящем 2019 году. Опыт этой компании вполне может поспособствовать росту популярности биржевых инструментов среди отечественных предприятий».

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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