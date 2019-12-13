Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 декабря: 2 997,7000 руб/1 г золота и 33,8700/1 г серебра
13 декабря 2019
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 997,7000 руб.
- 1 грамм серебра - 33,8700 руб.
- 1 грамм платины - 1 910,7900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 917,1101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5100 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,62%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,6600 р. (1,74%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,1801 р. (0,93%).
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