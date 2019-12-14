Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Взрывная неделя завершается на позитивной ноте

14 декабря 2019

Российский фондовый рынок закрывает пятницу повышением. Эта неделя оказалась нетипично оптимистичной даже для позитивного отечественного рынка капитала. Индекс МосБиржи за неделю вырос почти на 2%, повторно протестировав рубеж в 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,8%, пробив 1500 пунктов - максимум за шесть лет. Если вы и ждали Кристмасс-ралли, то это, похоже, оно. И наступающий понедельник российские фондовые индексы снова проведут в зеленом, в легкую снова прибавив от 0,25% до 1%.

Сейчас инвестиционный мир получил на руки максимум катализаторов, на которые мог бы рассчитывать. ОПЕК+ продолжает работать над сокращением сырьевой добычи, и это позитивно для риска. США и Китай подошли вплотную к достижению соглашения по торговой сделке - позитив налицо. ФРС оставляет процентную ставку в пределах 1,50-1,75% годовых, что тоже неплохо, а ЕЦБ видит проблески стабилизации экономики. ЦБ РФ продолжает понижать ставку, видя сокращение инфляционного давления, чем подтверждает свою стратегию. Все предельно понятно, адекватно и логично.

В лидерах спроса на российском рынке в пятницу оказались акции компаний металлургического сектора и банков. Список аутсайдеров возглавляют бумаги «М.Видео» на дивидендной отсечке - никогда еще акции этой компании не привлекали к себе столько внимания, как в декабре текущего года.

После того как Центробанк России прогнозируемо понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых, рубль перестал бурно дорожать. Доллар к вечеру торгуется по 62,85 руб. и слегка корректируется вверх. Евро подрастает к 69,99 руб., возвращаясь тем самым к своим привычным отметкам. 16 декабря доллар способен стабилизироваться в границах 62,80-63,50 руб., здесь явно потребуется коррекция, несмотря на высокие сырьевые цены. Мы отлично помним, что избыточно крепкий «россиянин» - это стресс и для внутренних производителей, и для экспортеров.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги