ИАЦ «Альпари»: Дивиденды по акциям – лучший новогодний подарок

Рост фондового рынка, который совсем недавно быстро исчерпался, также быстро и возобновился. Так, за последний месяц индекс МосБиржи вырос на 10,7%, до 2982,86 пункта. А индекс РТС вырос меньше, но тоже неплохо, на 3,3%, до 1496,96 пункта. Новости из США о том, что США и Китай уже скоро могут подписать первую фазу торговой сделки обеспечили рынку мощный заряд позитива. В России общий позитивный фон дополняет совершенствование корпоративного управления во многих публичных компаниях, в том числе положительные для миноритарных акционеров нововведения в дивидендной политике. На следующей неделе будет важно обратить внимание на дивиденды.

Ставим на дивиденды «Норильского никеля», но не только…

В понедельник, 16 декабря, состоится внеочередное общее собрание акционеров «Норильского никеля». В повестке дня вопрос об одобрении промежуточных дивидендов. Напомним, что «Норильский никель» выплачивает дивиденды трижды в год – по итогам шести, девяти и 12 месяцев каждого года.

Совет директоров рекомендовал ВОСА одобрить выплату промежуточных дивидендов за третий квартал 2019 года из расчёта 604,09 руб. на акцию, а с учётом произведённой ранее выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 года. дивиденд на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года составит 1488,02 руб. Дивидендная доходность по акциям «Норникеля» за девять месяцев, таким образом, составит 7,8%, что значительно превышает темпы роста годовой инфляции. На выплату дивидендов за третий квартал эмитент направит 95,6 млрд руб. что соответствует более 65% чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2019 года (отчётность по МСФО компания публикует раз в полгода).

По итогам 2019 года, согласно нашему прогнозу, годовой дивиденд на акцию «Норильского никеля» может составить 1700-1900 руб. Дата закрытия реестра для дивидендов запланирована на 27 декабря 2019 года. Мы считаем акции «Норникеля» отличной «дивидендной» идеей, одной из лучших на российском фондовом рынке, так как эти бумаги сочетают высокую дивидендную доходность, возможность хорошо заработать на курсовой разнице и надёжность эмитента. Наша целевая цена по акциям «Норильского никеля» составляет 22000 руб. за акцию, рекомендуем «покупать».

…и дивиденды «Татнефти» не стоит оставлять без внимания

В четверг, 19 декабря, внеочередное общее собрание акционеров проведёт «Татнефть». И на повестке дня ВОСА также будет рассматриваться вопрос об одобрении промежуточных дивидендов. «Татнефть» является одним из тех российских эмитентов, которые выплачивают дивиденды своим акционерам трижды в год. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам компании одобрить на ВОСА выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года из расчёта 64,47 руб. на одну обыкновенную и столько же на привилегированную акцию, с учётом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2019 года. За третий квартал дивиденды составят 24,36 руб. на обыкновенную и на привилегированную акцию, так как по итогам первого полугодия владельцам «обычки» и «префов» уже было выплачено по 40,11 руб. на акцию каждого класса. На выплату дивидендов за третий квартал 2019 года эмитент направит почти 150 млрд руб. или 100% чистой прибыли по РСБУ.

Дивидендная доходность на обыкновенную акцию составит, по нашей оценке, 8,5%, на привилегированную 9%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендуется утвердить 30 декабря 2019 года. «Префы» - одна из лучших дивидендных идей, особенно есть речь идёт о привилегированных акциях «Татнефти», которая всегда оправдывает оптимистичные ожидания акционеров. Наша целевая цена по обыкновенной акции «Татнефти» составляет 900 руб., рекомендуем акции «покупать» в годовом горизонте.

«Детский мир» заплатит дивиденды по-взрослому

А во вторник, 17 декабря, реестр акционеров для получения дивидендов закроет торговая сеть «Детский мир». На внеочередном общем собрании, состоявшемся 11 декабря 2019 года, акционеры ретейлера решили одобрить выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года из расчёта 5,06 руб. на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев эмитент направит 3,74 млрд руб. или почти 90% чистой прибыли по МСФО за указанный период. Дивидендная доходность по акциям эмитента составит 5,2%, что выше годовой инфляции и также является очень неплохой доходностью для сектора потребительского рынка, далеко не всегда щедрого на дивиденды. Наша целевая цена по акциям «Детского мира» составляет 102 руб. за бумагу, рекомендуем «держать» эти акции.

На следующей неделе наши ожидания по индексу РТС соответствуют интервалу в 1490-1540 пунктов, а по индексу МосБиржи – в 2900-2950 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»