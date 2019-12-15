ИК «Фридом Финанс»: Новые максимумы не исключены

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись 13 декабря на рекордных максимумах на сообщениях о том, что США и Китай договорились о сделке, позволяющей отложить введение новых тарифов в это воскресенье. S&P 500 вырос на 0,86% и закрылся на уровне в 3169 пунктов. Также будут отменены существующие пошлины в обмен за закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Наибольший рост зафиксировал энергетический сектор, прибавив 2%.

Мировые фондовые площадки обновляют максимумы впервые с 2018 года на фоне сообщений о том, что Китай и США договорились об условиях первой фазы торговой сделки. Как сообщают источники, Трамп подписал предложенный вариант сделки с Китаем, который предусматривает отмену введения тарифов 15 декабря, а также части ранее введенных пошлин. Официальное заявление о соглашении ожидается сегодня.

Азиатские площадки на этом фоне испытывают настоящее ралли. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng растут больше чем на 2,5%. Шанхайский индекс CSI 300 в плюсе почти на 2%. Европейские прибавляют больше 1%. Результаты голосования в Великобритании указывают на уверенную победу консерваторов во главе с Борисом Джонсоном, что снижает неопределенность условий выхода страны из ЕС и положительно сказывается на курсе фунта и европейских активах.

Спрос на безопасные активы предпринимает попытки возвращения после резкого снижения. Облигации немного прибавляют в цене, но торгуются значительно ниже, чем в начале недели. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,9%. Золото торгуется без значительных изменений, выше $1470 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $65 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке присутствует. Ожидаем, что индекс S&P 500 попробует обновить максимум и закрыться в диапазоне 3170-3190 пунктов.

Из макроэкономической статистики стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в ноябре. Ожидается рост показателей. При этом результаты прошлого месяца были настораживающими, что оставляет риски слабого отчета. Сильные показатели сегодня могут поддержать надежды инвесторов на продолжение экономического роста в США благодаря высокой уверенности потребителей в праздничный сезон.

Техническая картина по S&P 500 говорит о силе «быков». Обновление максимума произошло на объемы выше среднего, что свидетельствует об активности покупателей. Показатель MACD остается подавленным, но улучшается. При этом показатель RSI не показывает признаки перекупленности, что не мешает ралли продолжиться. Новые максимумы не исключены.