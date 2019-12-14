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Курсы валют ЦБ РФ на 14 декабря: 62,5544 руб/доллар США и 69,8608 руб/евро

14 декабря 2019
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,5544 руб.
  • 1 евро - 69,8608 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,5605 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6713 р. (1,06%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5663 р. (0,80%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3368 р. (0,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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