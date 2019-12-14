Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 декабря: 2 957,6299 руб/1 г золота и 33,9200/1 г серебра
14 декабря 2019
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 957,6299 руб.
- 1 грамм серебра - 33,9200 руб.
- 1 грамм платины - 1 886,4800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 959,9900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,0700 р. (1,34%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0500 р. (0,15%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,3100 р. (1,27%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,8799 р. (1,09%).
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