Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ГК «Пионер» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска четырехлетних облигаций ГК «Пионер» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался с ориентиром ставки первого купона 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65-11,19% годовых. В ходе сбора заявок верхняя граница первоначального ориентира купона была снижена до 10,5% годовых. В книгу поступило около 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

«Размещение облигаций ГК „Пионер“ прошло очень удачно, был собран значительный объем рыночного спроса, при этом доля физических лиц составила более 11%, доля управляющих компаний — более 36%. Стратегия компании и финансовые показатели компании были оценены инвесторами на высоком уровне», — подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«Нам приятно видеть в книге заявок не только ряд крупных УК, но и большой круг физических лиц — возможно, недавно покупателей наших объектов. Мы благодарим организаторов и надеемся на продолжение нашей успешной публичной истории на долговом рынке капитала», — рассказал финансовый директор ГК «ПИК» Андрей Никитин.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями с квартальными купонами. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, банк «Открытие», Газпромбанк и «Московский кредитный банк».

ГК «Пионер» — группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах.