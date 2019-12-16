ИК «Фридом Финанс»: Снижение ставки поможет росту рынка

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Лидерами роста без новостей стали бумаги РусАква (+9,35%). Лидерами снижения стали акции М.Видео (-2,00%), они корректируются после ралли. Пара USD/RUB снижалась до минимума с середины июля – 62,15.



Детский мир (+0,24%) откроет магазины мини-формата. Мы полагаем, что это более рискованный формат для направления бизнеса. Конкуренты оперируют площадями в 500 кв. м и более. Идея мини-маркетов в сегменте детских товаров требует дополнительной проработки и это может привести к снижению общей рентабельности. Пока мы не понижаем оценку, поскольку планы на мини-сегмент пока не огромные (не более 2000 шт.), а часть магазинов будет работать в качестве dark store.



Банк России вновь снизил ключевую ставку. Снижение на 0,25 п.п. соответствовало ожиданиям участников рынка. Можно ожидать соответствующего снижения ставок по кредитам и депозитам в начале 1-го квартала. Банки и участники рынка уже подготовились к снижению ставки. Наибольший эффект снижение ключевой ставки даст для ипотеки, объем которой продолжит рост темпом выше 10%. Банк России не исключает дальнейшего понижения ставки, поскольку инфляция, по прогнозу ЦБ, может снизиться до 2,9%. На фондовом рынке можно ожидать снижения спроса на гособлигации, но роста вложений в акции и корпоративные облигации.

Торговая идея: ГМК Норникель (+2,88%). Спек. продажа, ТР 18000 руб. С фундаментальной точки зрения, у бумаг есть сильный драйвер для роста – ралли цен на палладий продолжается. Но с технической точки зрения, назревает коррекция, по индикатору относительной силы отмечается дивергенция, что является предвестником разворота.

Ожидаем продолжение роста. Рынок может попытаться обновить максимум по Индексу Мосбиржи на неделе, ориентир – диапазон 3000-3100 п. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.