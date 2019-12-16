ИАЦ "Альпари": Рынок акций за неделю: "Сургутнефтегаз" покоряет вершины, а Polymetal устал

За неделю с 9 по 13 декабря на российский фондовый рынок вернулся оптимизм. Так, индекс МосБиржи вырос на 2,3%, до 2996,3 пунктов, а индекс РТС взлетел даже на 3,7%, до 1501,42 пунктов. Четвёртое в этом году снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ до 6,25% 13 декабря вселило в российские акции надежду на лучшее и стимулировало спрос инвесторов на рискованные активы.

Достижение торгового компромисса между Китаем и США, в результате которого обе державы отказались от взаимного повышения таможенных пошлин с 15 декабря, также позитивно повлияло на мировые фондовые рынки и на российский в том числе. Оптимизм даже в больше степени распространился на нефтяной рынок, где цена североморской смеси Brent за неделю взлетела ещё на 5,6%, до $64,26 за баррель. Сильную динамику на этом фоне показали не только нефтяные акции, но и ряд бумаг других секторов: например, акции «Россетей» (+9,3%), «Норильского никеля» (+7,9%).

Однако самым выдающимся лидером роста прошлой недели стали снова обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 10% до 47,505 руб. При этом привилегированные акции эмитента выросли намного меньше, всего на 1,7% до 37,365 руб., и даже не смогли обогнать рост фондовых индексов. Как это часто бывает, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» росли без новостей, хотя, скорее всего, этот рост объясняется тем, что «Сургутнефтегаз» из всех крупнейших российских нефтяных компаний наиболее недооценён, а цены на нефть резко пошли вверх, что повысило привлекательность недооценённого «Сургутнефтегаза». «Обычка» и «префы» компании торгуются вблизи наших целевых цен. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» составляет 48 руб., рекомендуем «держать» бумаги, а про привилегированным акциям эмитента наша цель 40 руб., также рекомендуем «держать» эти акции.

А вот аутсайдером недели неожиданно стали акции группы Polymetal, которые на растущем рынке потеряли за неделю 4,5% стоимости, понизившись до 975,7 руб. за акцию. Неожиданным падение акций Polymetal стало потому, что на фоне всеобщего мирового оптимизма возобновился рост цен на золото и серебро. Однако не исключено, что акции снижаются, потому что на так называемые «специальные дивиденды», которые компания, согласно дивидендной политике, будет платить, если она выйдет на положительный свободный денежный поток, но по данным последней опубликованной отчётности компании по МСФО, этот показатель у неё пока отрицательный. А с точки зрения дивидендов многие другие акции, в том числе в секторе металлургии и горнодобычи, выглядят более привлекательными. Наша целевая цена акции группы Polymetal составляет 1000 руб., и мы рекомендуем «держать» эти бумаги.

На этой неделе мы рассчитываем, что индекс РТС может показать рост в 1490-1540 пунктов, а индекс МосБиржи - в 2900-2950 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»