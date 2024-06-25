От костюма до кепки: Сбер в Иркутске открыл магазин с фирменным мерчем

Торжественное открытие SberShop – магазина фирменной одежды и аксессуаров – состоялось 19 июня в Байкальском банке Сбербанка. Мероприятие прошло в рамках HR-марафона, организованного Сбером в Иркутске. Все гости стали свидетелями яркого fashion-показа с участием сотрудников банка в качестве моделей на подиуме, а позже смогли сделать первые покупки в новом магазине. Открытие SberShop ознаменовало новый этап в развитии корпоративной культуры Сбербанка в регионе.

В роли моделей – сотрудники Сбера

Главным событием на открытии SberShop в Байкальском банке Сбербанка стало эффектное дефиле корпоративной одежды и аксессуаров. Моделями выступили сами сотрудники банка, продемонстрировав не только стильные образы, но и свою артистичность.

На подиуме были представлены спортивные костюмы, поло, толстовки, рубашки и другая одежда в разнообразных расцветках. Обычно при создании мерча компании строго придерживаются фирменных цветов, но Сбер решил не ограничиваться корпоративным зеленым, а представил разную цветовую палитру. Особое внимание зрителей привлекли аксессуары: обувь, платки, сумки, кепки и значки с логотипами.

Выход каждой модели сопровождался громкими аплодисментами приглашенных гостей. Они отметили, что такой формат открытия нового пространства не только вдохновляет, но и способствует укреплению корпоративной культуры. Участие сотрудников в дефиле стало ярким проявлением их вовлеченности и приверженности ценностям Сбербанка.

SberShop открыт для всех

Церемония открытия SberShop началась с торжественного перерезания зеленой ленточки. Почетную церемонию провели председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев, HR-директор Байкальского банка Елена Хохрякова и исполнительный директор Департамента брендированной продукции и мерча Сбермаркетинга Анастасия Колтачук.

Гости мероприятия с интересом знакомились с ассортиментом SberShop, присматривая для себя одежду и аксессуары с логотипами банка. Кроме этого, в ассортименте магазина – современные гаджеты и девайсы. А оплатить покупку здесь можно улыбкой и бонусами СберСпасибо. Кстати, первым покупателем SberShop стал Рушан Сахбиев. Председатель Байкальского банка приобрел фирменную ударопрочную бутылку для воды.

«Для нас мерч и символика банка – это в первую очередь принадлежность к корпоративной культуре, – прокомментировал Рушан. – Мы решили пойти дальше, сделав его по-настоящему удобным и функциональным. Считаем, что продукцией SberShop будут активно интересоваться и наши клиенты, и партнеры. Ассортимент – большой, подойдет на все случаи жизни: и для спорта, и для отдыха, и для работы. А мы будем двигаться в этом направлении и дальше – создавать корпоративный мерч с символикой Байкала.».

По словам Рушана Сахбиева, по средам в Сбере проходит День корпоративного мерча, когда все сотрудники стараются надевать фирменную одежду. «Мы видели сегодня демонстрации на моделях – это очень яркие краски. В жизни иногда не хватает праздника. Чем ярче город, чем ярче краски на людях, тем сильнее повышается настроение – и не только того, кто это носит, но и того, кто на это смотрит».

Анастасия Лиханова

Познакомиться с ассортиментом SberShop и приобрести фирменный мерч можно по адресу Нижняя Набережная, 10 или заказать онлайн. Магазин работает в головном офисе Байкальского банка Сбербанка.