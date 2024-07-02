«Наша кадровая политика – наша сильная позиция». Учредители ГК «МедСтандарт» – о факторах создания успешного коллектива

Главной ценностью любого дела являются люди. Именно от команды зависит, как будет развиваться компания и придёт ли она к успеху, уверены учредители группы компаний «МедСтандарт». Её история началась в 2016 году с маленькой глазной клиники, в штате которой числилось чуть более десяти человек, а сейчас в холдинге работают почти 200 сотрудников. Как в условиях дефицита медицинских кадров не только собрать, но и удержать высокопрофессиональный коллектив, какое значение для компании имеет система наставничества и зачем сейчас нужны профессиональные праздники, Газета Дело обсудила с главным врачом МедСтандарта Александром Новолодским, исполнительным директором Лариной Шантановой и финансовым директором Ириной Фоминых.

Вячеслав Бурий, Ларина Шантанова, Ирина Фоминых и Александр Новолодский. Фото А. Федорова

Наставничество – гарант успеха каждого

Расскажите об истории коллектива: с чего всё началось?

Ларина Шантанова:

– В 2015 году Александр Новолодский, Вячеслав Бурий, Ирина Фоминых и Ларина Шантанова учредили частную глазную клинику. Когда 29 января 2016 года «МедСтандарт» принял первого пациента, коллектив насчитывал чуть более десяти человек. Административных сотрудников у нас не было, мы сами с утра открывали клинику, сами оформляли пациентов и сами отвечали на телефонные звонки. За неполные десять лет коллектив вырос в 20 раз, сейчас в группе компаний работает порядка двухсот человек. Причём, несмотря на то что последние два года были сложными для российской экономки, компания продолжала расти: в октябре 2022 года открылась клиника в Красноярске, где работают почти 50 человек.

Все говорят о «кадровом голоде» в медицине: по оценкам аналитиков рынка труда, врачи и средний медперсонал входят в тройку самых дефицитных специальностей в регионе. А у вас – стабильный рост коллектива. Возникает вопрос: как?

Александр Новолодский:

– Наша кадровая политика – наша сильная позиция. В отличие от многих частных медицинских организаций, в «МедСтандарте» доктора работают в штате, а не совмещают, так как в этом нет необходимости. Мы очень много вкладываем в развитие персонала, учим людей. У нас есть своя уникальная система наставничества по каждому направлению работы: по колл-центру, административной деятельности, врачебной работе, по среднему медперсоналу. Стать наставником непросто, нужно соответствовать определённым критериям, уметь передавать профессиональные навыки и знания и, разумеется, транслировать ценности компании.

Ларина Шантанова:

– Наставничество в сфере врачебного сопровождения – это заслуга наших ведущих офтальмохирургов Александра Ивановича Новолодского и Вячеслава Викторовича Бурия. Вячеслав Викторович ведет огромную работу по профессиональной подготовке докторов. В этой работе нет ни выходных, ни праздников: шесть дней в неделю он присутствует на операциях, которые проводят коллеги, а по понедельникам оперирует сам и одновременно делится своим опытом с докторами-хирургами.

Ирина Фоминых:

– Когда мы готовились к открытию глазной клиники в Красноярске, в течение года наши врачи, медсёстры и маркетологи регулярно ездили туда и обучали новых сотрудников. Костяк красноярской команды, включая медицинского директора, составили иркутские специалисты «МедСтандарта». Это было важно, чтобы перенести туда принципы наставничества как часть корпоративной культуры, которая сложилась в Иркутске. Сейчас коллеги из Красноярска активно участвуют по видеосвязи в наших мероприятиях, посвящённых наставничеству, например, тематических круглых столах. И это - живое общение, активный обмен мнениями.

Как ещё вы работаете над повышением квалификации медицинских сотрудников? Наверняка внутренняя система наставничества не единственный метод.

Александр Новолодский:

– Раз в год каждый доктор должен съездить на крупную специализированную конференцию, чтобы получить новые знания по своему направлению работы. Доктора в течение года ездят на обучающие мероприятия по разным видам хирургии. Сейчас разрабатываем систему обучения для медсестёр: «прокачиваем» сервисную составляющую, учим основам профессионального общения как внутри компании, так и с пациентами.

Регулярное обучение важно не только для медицинского персонала, квалификацию управленческого состава повышаем также регулярно: важно поддерживать высокий уровень профессионального менеджмента.

Александр Новолодский. Фото А. Федорова

Самореализация на все сто

Где вы ищете кадры? Приглашаете из других городов, выбираете среди студентов или, может, переманиваете у конкурентов?

Александр Новолодский:

– Доктора к нам приходят сами. В офтальмологическом сообществе Иркутска знают, если врач хочет профессионально расти, нужно идти работать в «МедСтандарт», здесь у каждого есть реальная возможность развиваться. Например, наш врач-офтальмолог Эльвира Борисовна Адушеева решила расширить свои профессиональные знания и навыки и стать катарактальным хирургом. Полтора года скрупулёзно изучала работу коллег в операционной, съездила на учёбу в Москву. Человек поставил цель, а достичь её мы помогли, в том числе и через нашу систему наставничества. Сейчас Эльвира Борисовна сделала почти пятьдесят успешных операций. Считаю, это отличный показатель возможностей профессионального роста.

Все врачи в коллективе – постоянные сотрудники. Почему это важно для компании и для пациента?

Ларина Шантанова:

– Ресурс – и временной, и физический – у каждого человека ограничен, и работать в нескольких разных местах очень тяжело. А ведь кроме работы у нас есть семьи, дети… Многим врачам хочется трудиться в одном месте, уделять больше внимания пациентам, иметь возможность профессионально развиваться и расти, получать достойную зарплату.

Приведу пример. Один из наших хирургов до прихода в «МедСтандарт» работал врачом-офтальмологом в поликлинике, параллельно ещё в нескольких местах, а по выходным ездил в другой город, чтобы провести приём пациентов там. Пришел к нам, отказался от совместительства, сосредоточился на профессиональном росте. Сейчас является одним из лучших хирургов в клинике.

Ирина Фоминых:

– Вот ещё один пример: Дмитрий Александрович Зайцев пришёл в «МедСтандарт» около пяти лет назад на должность врача-офтальмолога, затем стал заведующим отделением. Хороший катарактальный хирург, работая в «МедСтандарте», он обучился рефракционной и витреоретинальной хирургии, прокачал управленческие компетенции. Сейчас работает медицинским директором красноярской глазной клиники «МедСтандарт», построенной по современным стандартам, оснащённой самым последним диагностическим и хирургическим оборудованием.

Чем ещё «удерживаете» кадры, кроме возможности профессионального роста?

Ларина Шантанова:

– Большинство людей заинтересованы не только в самореализации, но и в том, чтобы получать достойное вознаграждение, которое мы готовы предоставить. Кроме того, «МедСтандарт» абсолютно «белая» компания, что подразумевает обширный социальный пакет.

Ирина Фоминых:

– У нас есть дополнительные выплаты, предусмотренные на различные случаи: в трудной жизненной ситуации сотрудник точно знает, куда он может обратиться за помощью. Например, специалистам, которые уехали работать в нашу клинику в Красноярск, мы предоставили релокационный пакет.

Ирина Фоминых. Фото А. Федорова

Александр Новолодский:

– Ключевая позиция «МедСтандарта» – персонал должен быть защищён. Доктор должен заниматься практикой, остальное наша забота. Наша задача – оказать пациенту качественную медицинскую помощь, но в случаях с возможными жалобами пациентов, от чего никто не застрахован, компания будет детально разбираться в ситуации.

Ценности, понятные всем

На чём основывается ваша корпоративная культура?

Александр Новолодский:

– Основополагающим документом, транслирующим корпоративную культуру «МедСтандарта», является Корпоративный кодекс. Здесь заложены принципы, правила и ценности компании. Одним из креативных методов распространения принципов нашей культуры стал конкурс видеороликов, которые снимали сами сотрудники каждого подразделения. Просмотр устроили в кинотеатре, на большом экране. Можно сказать, что в создании корпоративных ценностей и их внедрении поучаствовал каждый, а не только руководство компании.

Ларина Шантанова:

– Одной из основных ценностей компании я считаю преданность нашему делу. У нас много докторов, которые работают здесь с самого начала, которые начинали с азов и профессионально росли вместе с «МедСтандартом». Сейчас, занимая руководящие должности, они знают всё о медицинских процессах, о пациентах, клиентском сервисе. И мы поддерживаем такую корпоративную историю, потому что у нас много молодёжи – примерно 50% коллектива составляют сотрудники этой категории. Это очень интересный и важный опыт в кадровой политике организации.

В любом коллективе есть конфликты. Как в компании разрешаются такие ситуации?

Ларина Шантанова:

– Для решения конфликтных ситуаций есть этическая комиссия. Если возникает конфликт между руководителем и сотрудником, каждый может вынести возникшую проблему на этическую комиссию. Важно, что в состав комиссии не входят учредители, это принципиальная позиция. Комиссия выслушает стороны, обсудит ситуацию и принимает решение. Как правило, комиссия объясняет участникам конфликта, кто и в чём неправ, после этого конфликты разрешаются соглашением сторон. Если нет – мы готовы расстаться с виновником. Нужно отметить, что за почти 10 лет такая комиссия собиралась только три раза, у нас дружный коллектив.

Александр Новолодский:

– Комиссии и комитеты у нас есть по многим направлениям. Кроме этической, есть комиссия по ключевым показателям эффективности, где прорабатываются вопросы оценки работы подразделений, изменений в системе мотивации и оплаты труда сотрудников. Эти вопросы рассматриваются не мной лично, а коллегиально. Такой подход – когда сотрудникам делегируется определённая ответственность, помогает принимать более взвешенные решения по вопросам, важным для развития компании.

Недавно отмечали День медицинского работника. Как вы считаете, нужны ли сейчас профессиональные праздники?

Ларина Шантанова:

– Профессиональные праздники – важная часть нашей жизни. В СССР была традиция чествовать представителей разных профессий в Кремлёвском Дворце съездов, но День медицинского работника тогда не отмечался на таком высоком уровне. Сейчас ситуация изменилась, медиков поздравляет президент России, вручает им высокие правительственные награды. И я считаю, что это абсолютно правильно. Когда на государственном уровне чествуют людей за многолетнюю преданность врачебному делу, это очень важно для понимания ценности профессии.

В нашем коллективе к своему профессиональному празднику сотрудники, несмотря на занятость, подходят не формально, а очень творчески: снимают клипы, сочиняют стихи и песни, ставят мини-представления. Подобные события очень сплачивают, мы их ждём, готовимся. В такие моменты мы особенно чувствуем, что мы – единый коллектив, команда.

Ларина Шантанова. Фото А. Федорова

Что для вас особенно ценно и важно в коллективе МедСтандарта?

Ларина Шантанова:

– Профессионализм, высокая экспертность, качество и безопасность нашей медицинской деятельности. Многие наши врачи отмечены государственными наградами: Министерства здравоохранения Российской Федерации, Иркутской области, администрации города. Мы, в свою очередь, тоже всегда отмечаем труд своих сотрудников.

Ирина Фоминых:

– Почти 60% нашего коллектива – это медицинский состав, но все наши сотрудники причастны к общему делу – медицине: кто-то лечит, кто-то поставляет материалы, кто-то отвечает за техническое состояние оборудования, кто-то занимается маркетингом. И я абсолютно уверена в результатах нашего общего труда.

Александр Новолодский:

– Наша основная корпоративная ценность, которую мы транслируем – это постоянное саморазвитие. Я горжусь тем, что наши сотрудники готовы развиваться, совершенствоваться, искать и внедрять новое. Все наши врачи имеют квалификационные категории, есть медсёстры с категориями. И мы это культивируем: когда специалист получает категорию, он подводит итог за определённый период, оценивает свой уровень и выстраивает профессиональный путь дальше. А нам, как компании, это позволяет расти и качественно улучшаться.

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