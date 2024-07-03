Рынок недвижимости переживает очередной период турбулентности: регуляторные изменения коснулись условий ипотечного кредитования, процентной ставки и налогового законодательства. Что будет с отраслью? Этот вопрос сейчас активно обсуждается в профессиональном сообществе, и он будет одним из главных на Х Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Событие пройдёт в Иркутске 17-19 июля. Более подробно о миссии юбилейного саммита Газете Дело рассказала исполнительный директор, вице-президент РГУД Елена Бодрова.

Елена Бодрова. Фото А. Федорова

«Жизнь продолжается, рынок не рухнет»

Елена, с какими вызовами сейчас сталкивается рынок недвижимости? И есть ли жизнь для отрасли после 1 июля? Льготную ипотеку отменяют, ставка ЦБ, вероятно, повысится еще…

– Вот уже 10 лет мы традиционно каждый июль обсуждаем на Байкальском саммите проблемы отрасли, и каждый год ожидаем каких-то потрясений. Тем не менее, все это время активно развиваются не только столичные города, но и Иркутск, и Иркутская область, и другие регионы нашей страны. Поэтому, однозначно, жизнь продолжается, рынок не рухнет. На саммите, безусловно, будет сессия, на которой мы обсудим различные финансовые инструменты и возможности привлечения в наши проекты более дешёвых денег, чем по банковским процентам. Я думаю, что эта сессия «про деньги» будет очень востребована у профессионалов рынка.

Эксперты сейчас много внимания уделяют вопросу снижения цены на жилую недвижимость. Запланирована ли эта тема в программе саммита?

– На саммите лучшие аналитики страны представят своё видение ситуации и спрогнозируют несколько сценариев развития рынка массового жилищного строительства. При этом мы понимаем, что застройщики сейчас могут сами регулировать свои объёмы ввода жилья, и поэтому обвала рынка или какого-то серьёзного разворота в сторону снижения цен ждать не стоит.

На Байкальском саммите РГУД-2023. Фото А. Федорова

«Саммит – площадка для коллабораций»

Кому в первую очередь адресован Байкальский саммит? Привлекает ли событие федеральных игроков?

– Байкальский саммит традиционно объединяет и регионы, и федеральных игроков. Первым, безусловно, полезно узнать о новых трендах в отрасли. Зачастую региональные рынки отстают от двух российских столиц на три-четыре года. При этом мы отмечаем, что за 10 лет в Иркутске появились примеры успешной коллаборации регионального девелопмента и федеральных продуктологов, архитекторов, юристов в уже реализованных проектах. Отрадно знать, что площадкой для таких знакомств стал саммит РГУД.

Федеральных игроков привлекают новые точки для инвестиций, интерес всегда вызывает экономика региональных девелоперских проектов, в частности, как небольшая, по столичным меркам, цена квадратного метра всё же позволяет местным игрокам создавать проекты достойного качества. Плюс в Иркутске очень высокий уровень загородного домостроения и, конечно, уникальные по российским региональным меркам проекты: 130-й квартал и Иркутск-Сити.

На Байкальском саммите РГУД-2023. Фото А. Федорова

Форумов по недвижимости стало очень много, они разной глубины, разных подходов, где-то больше шоу и тусовок, где-то - рекламы участников, где-то – экспертизы федерального уровня. Чем отличается саммит РГУД?

– Байкальский саммит отличается от других мероприятий тем, что здесь не так много разговоров про сам продукт и маркетинг. Мы больше сосредоточены на механике реализации проектов, на поиске точек для инвестирования, на возможностях для роста и улучшения инфраструктуры, в том числе городской. И в этом году у нас будут федеральные эксперты, которые рассматривают для себя возможность инвестирования в различные проекты в регионах Сибири.

Конечно, десятый юбилейный саммит РГУД не будет рядовым. Вообще ни один из прошедших саммитов нельзя назвать рядовым, потому что на этой площадке собираются представители различных регионов, которые всегда презентуют и делятся с коллегами самыми передовыми форматами недвижимости, только-только зарождающимися в России.

На Байкальском саммите РГУД-2023. Фото А. Федорова

Какие новые форматы, которых ещё нет в Иркутске, будут представлены в этом году?

– На саммите-2024 вместе с нашими партнёрами мы проведём бизнес-завтрак, посвящённый созданию и управлению апарт-отелями и сервисными апартаментами. Сразу оговорюсь, что это не псевдожильё. Это тот продукт, просто необходимый Иркутску, который развивается с точки зрения туризма, создания новых рабочих мест. Ведущие специалисты этого формата расскажут и поделятся с участниками всеми секретами, чтобы аналогичные проекты появились и в Сибири. И я верю, что благодаря в том числе саммиту Иркутск, с его уникальным потенциалом, будет развиваться быстрее и каждый год прирастать качественными и востребованными объектами.

Программа X Байкальского саммита РГУД и регистрация по ссылке>>

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913