Из «Открытия» в ВТБ: онлайн-переход

Интеграция ВТБ и банка «Открытие» идет полным ходом. Задача не имеет аналогов в истории российского финансового рынка: необходимо интегрировать две успешно работающих на полную мощность финансовых структуры и сохранить при этом комфортные условия для клиентов. Как проходит процесс интеграции? Какие предложения получат клиенты, которые решат перейти в ВТБ? Что будет с «молчунами»? Об этом – в нашем материале.

Интеграция началась с банкоматной сети

Процесс объединения банков ВТБ и «Открытие» был запущен в начале прошлого года. Он начался с создания в феврале 2023 года единой банкоматной сети ВТБ, «Открытия» и крупнейшего крымского банка – РНКБ. Розничные клиенты этих банков получили возможность без комиссии вносить и снимать наличные в устройствах самообслуживания любой из трех кредитных организаций. Количество доступных клиентам банкоматов составило почти 20 тысяч.

ВТБ расширяет присутствие

Офисная сеть ВТБ, которая на сегодня состоит из около 1,3 тыс. точек, также усиливается, в том числе за счет перевода 250 офисов «Открытия», которые постепенно меняют оформление. Первые пять офисов начали работу под брендом ВТБ еще в декабре прошлого года, при этом продукты ВТБ доступны во всех точках «Открытия». Сейчас ВТБ представлен в 79 регионах России, к 2026 году банк серьезно расширит свое присутствие и охватит города с населением от 20 тысяч человек.

Процедура перевода кредитов проста

Перевод некоторых заемщиков из «Открытия» в ВТБ начался еще в прошлом году. В мае стартовала активная фаза миграции, она продлится до конца 2024 года. На текущий момент в ВТБ передано более 70% всех кредитов наличными и более 50% ипотечных кредитов. В ВТБ отмечают, что процедура перевода кредитов проста, переоформлять договора не требуется, действующие условия сохраняются. Для того, чтобы погашать кредит, потребуется мастер-счет в ВТБ, если его нет. Открыть счет можно как онлайн, так и лично в отделении банка.

Продуктовая линейка расширена

Клиентам банка «Открытие» доступны продукты ВТБ. Так, с начала 2024 года клиенты банка «Открытие» могут оформлять в ВТБ кредитные и дебетовые карты, ипотеку, вклады и автокредиты. С точки зрения продуктовой линейки бизнес обоих банков работает теперь по единой модели.

Бизнес переходит на Платформу ВТБ

В рамках второго этапа интеграции проходит и миграция бизнес-клиентов. В октябре прошлого года ВТБ запустил единую Бизнес Платформу ВТБ, которая доступна клиентам «Открытия» в интернет-банке и мобильном приложении. По сути, это цифровая экосистема, которая объединила более 80 лучших продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц, в том числе 20 из них – от банка «Открытие».

Буквально за пару кликов в интернет-банке «Открытия» клиенты автоматически открывают новый счет на базе объединенной Бизнес Платформы ВТБ. На входе они получают специальные условия обслуживания и максимально персонализированный подбор продуктов, включающий приветственные бонусы в виде трех месяцев бесплатного обслуживания на любом пакете услуг с сохранением индивидуальных условий, если они были ранее установлены. Перевод активных клиентов «Открытия» на Бизнес Платформу ВТБ в целом планируется завершить в ближайшее время.

Пенсионный фонд в группе ВТБ стал одним из крупнейших на рынке

Процесс интеграции затронул не только банковский бизнес «Открытия». Работа дочерних компаний группы с целью достижения максимальной синергии строится следующим образом.

Часть компаний переведут клиентов и продукты в аналогичные структуры группы ВТБ или непосредственно в сам ВТБ. Например, «Открытие Брокер» передал обслуживание клиентов брокеру «ВТБ Мои Инвестиции» в январе 2024 года, интеграция «Открытие Факторинг» завершится во втором полугодии 2024 года. В мае объединились НПФ «Открытие» и ВТБ «Пенсионный фонд». Теперь пенсионный фонд в группе ВТБ стал крупнейшим на рынке с совокупными активами более 1 трлн рублей.

Лидер страхового рынка – СК «Росгосстрах», его дочерняя компания СК «Росгосстрах Жизнь», а также УК «Открытие» продолжат работать в контуре группы ВТБ под своими брендами.

Неактивные счета передадут в БМ-Банк

Третий этап интеграции завершится в 2025 году присоединением «Открытия» к БМ-Банку (бывший Банк Москвы), который сейчас проходит процедуру санации и который, в свою очередь, планируется присоединить к ВТБ в мае 2025 года. В БМ-Банк перейдут в основном неактивные счета.

Для тех, кто перейдет раньше – особые условия

Активная розничная клиентская база «Открытия» – это несколько миллионов клиентов, все они до конца 2024 года получат персональные уведомления с предложением перехода в ВТБ. Для комфорта клиентов банк запустил ранее не применявшийся ни группой ВТБ, ни другими игроками на банковском рынке сервис онлайн-перехода.

Чтобы сделать процесс не только комфортным, но и выгодным, для клиентов «Открытия» подготовлены интересные финансовые предложения. В зависимости от того, какими продуктами и сервисами пользуется клиент, ему будет доступно до пяти спецпредложений. Например, по дебетовым картам можно будет получить кэшбэк до 25% или надбавки за покупки в рублях или бонусах. Сберегатели смогут оформить вклад или накопительный счет по повышенным ставкам, а получатели пенсий и социальных выплат могут рассчитывать на надбавки за перевод зачислений в ВТБ.

Перейти из «Открытия» в ВТБ с помощью специального сервиса онлайн-перехода можно в течение всего 2024 года. Помочь разобраться с несложным цифровым процессом перехода в ВТБ могут и дистанционно – сотрудники контакт-центра. В офисах ВТБ и «Открытия» готовы консультировать всех, кто предпочитает решать вопросы оффлайн.

Шаг навстречу

Одна из главных задач интеграции заключается в том, чтобы обеспечить клиентов банка «Открытие» не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. После перехода в ВТБ, клиенты «Открытия» получат доступ к более широкой линейке розничных продуктов и сервисов, например, программе льготного ипотечного кредитования. В ближайшее время в ВТБ появятся и наиболее востребованные кобрендовые карты, которые были в «Открытии». Клиенты банка «Открытие» с активным премиальным статусом станут владельцами пакета услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием. Кроме того, премиальный статус обслуживания в ВТБ получат еще 20 тысяч человек, у которых его сейчас нет в «Открытии». В мае ВТБ вернул прямое начисление рублей по своей программе лояльности и отказался от начисления бонусов — это важный шаг навстречу клиентам, которые привыкли получать вознаграждение в рублях.

Наталья Понамарева

На сайте SIA.RU проходит конференция, посвященная процессу объединения двух кредитных организаций. Задать вопросы о том, как повлияет интеграция на клиентов банка «Открытие», можно будет до 17 июля.