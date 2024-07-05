Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»

2024 год для ритейла оказался не проще предыдущего: к традиционным уже вызовам: рост отпускных цен, сложности в логистике, дефицит на рынке труда – добавились новые вводные: скачки курсов валют, инфляция, высокие процентные ставки. Как «Слата» справляется с ними и добивается большей эффективности, рассказала финансовый директор компании Елена Любансин.

Чтобы минимизировать негативные последствия инфляции, торговая сеть находится в постоянном диалоге с поставщиками, внимательно контролирует поднятие закупочных цен, переходит на прямые контракты с производителями. «Также мы применяем кластерное ценообразование, что позволяет устанавливать оптимальные розничные цены в магазинах в зависимости от района и конкурентного окружения наших торговых точек, – говорит Елена. – Были опасения, что из-за роста ключевой ставки население станет меньше тратить, переориентируется на сценарии сбережения. Но, как показала практика, люди хоть и больше сберегают, но и на повседневные нужды тратят тоже больше».

По словам Елены, «Слата» постоянно работает над повышением эффективности: с помощью роста LFL продаж сокращает издержки, изменяет процессы для уменьшения потерь товаров в магазинах, реализует проекты по автоматизации операционных процессов в магазинах, в бэк-офисе, проводит мероприятия для рационального использования энергоресурсов, внедряет новые технологии. «Например, сейчас работаем над тем, чтобы покупатели в приложении «Моя Слата» имели возможность оплачивать покупки с помощью qr-кода. Это позволит снизить издержки на эквайринг».

В феврале сети, работающие с зарубежными поставщиками, столкнулись с проблемами в расчетах, говорит Елена Любансин. «Нам было проще – по импортным контрактам из Средней Азии и Казахстана мы рассчитываемся рублями, а с Китаем большинство контрактов у нас в юанях. Хотя теперь 10-20 дней на прохождение платежа – уже норма. Список банков, которые вводят ограничения на поступление средств из России, постоянно меняется, мы стараемся оперативно работать с поставщиками, предлагаем им открывать новые счета в новых банках. Рассматриваем возможность открытия нашими партнерами счетов в ВТБ-Шанхай».