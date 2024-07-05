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Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты»

Среди трендов, которые будут определять развитие торговых сетей на ближайшие годы, ритейлеры отмечают растущий интерес покупателей к готовой еде, собственным торговым маркам сетей, промо-акциям и уникальному ассортименту. Как «Слата» работает с этими направлениями, каких новинок на полках торговой сети ожидать иркутянам и как компания намерена выстраивать ценовую политику?

Азия «зашла»

Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль», напомнила, что еще в прошлом году в торговых залах «Слаты» появились специально выделенные полки с товарами из Юго-Восточной Азии: снеками, соусами, лапшой быстрого приготовления. Пилотный проект «Вкусы Азии» оказался настолько успешным, что в этом году сеть расширила его до двух стеллажей, дополнив предложение бьюти-продукцией – уходовой косметикой, а также товарами для дома.

«Мы решили продолжать этот тренд и знакомить нашего покупателя с другими кухнями мира. Так возникла идея фестивалей. Мы уже провели фестивали «Россия» и «1001 вкус Востока», – рассказывает Ирина. – Завершим год продукцией Средиземноморья».

Еще один акцентный проект «Молодёжка» стал ответом на модное веяние среди популярных блогеров создавать коллаборации с производителями товаров и выпускать продукцию со своими логотипами. «Чтобы наши юные покупатели не искали такие товары по всему торговому залу, мы также сформировали выделенную выкладку», – поясняет Ирина.

Готовая еда – всегда «да»

Тренд на готовую еду пришел из Москвы в Иркутск с некоторым опозданием. Тем не менее востребованность этого предложения растет. Однако торговые сети столкнулись с тем, что в регионе не хватает производителей готовой еды. Поэтому в сети «Слата» приняли решение развивать собственное производство салатов, горячих блюд и т.п.

По словам Ирины Бересневой, эта категория товаров демонстрирует неплохую динамику продаж – около 20%. «Новое развитие получит и направление выпечки. Мы меняем не только ассортимент, но и сам подход: оборудуем несколько магазинов пекарнями полного цикла и будем не просто допекать замороженные полуфабрикаты, а с нуля готовить свежий хлеб прямо на месте», – отмечает коммерческий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Старт продаж назначен на конец третьего квартала. Помимо хлеба торговая сеть анонсирует обновление ассортимента мелкоштучной продукции, сладкой и несладкой выпечки.

Больше своего

Обе сети продолжают активно развивать линейку товаров под собственными торговыми марками. Из примерно 700 товаров СТМ порядка 20% – это новинки, которые появились за последний год. «Премьерой» 2024 года стал бренд «Иркурочкино» – охлажденная и замороженная курица и деревенские витаминизированные яйца.

«СТМ не обойдут и молодежный сегмент. В категории сладких напитков появится новая альтернатива популярным газировкам с различными вкусами и интересным дизайном этикеток в стиле граффити», – добавляет Ирина Береснева.

Компания запускает СТМ и в популярной категории кормов для животных – здесь низкий ценовой сегмент планируют пополнить уже знакомой покупателям торговой маркой «Простой выбор».

Работа напрямую

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Развитие прямого импорта позволяет «Слате» увеличивать ассортимент эксклюзивных товаров и предлагать своим покупателям привлекательные цены на многие позиции. «Если в 2023 году доля собственного импорта в нашем ассортименте составляла 1%, то за 5 месяцев 2024 года достигла уже 2,5%», – подчеркивает Ирина Береснева.

В числе активно растущих направлений – прежде всего фрукты и овощи. А кроме того, промышленные товары: новогодний ассортимент, товары для летнего отдыха. В том числе такая достаточно неожиданная для формата супермаркета, но, как оказалось, востребованная позиция, как велосипеды и самокаты.

«В этом году мы начали активнее работать и с крупными федеральными поставщиками, переводить часть из них на прямые отгрузки в наш собственный распределительный центр. Это повышает представленность товара на полке и сулит интересные ценовые предложения, в том числе для промо-акций», – резюмирует коммерческий директор торговых сетей.


<p>Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
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