Газета Дело

Поселок-парк «Горизонт»
«Мы будем здесь жить». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о настоящем и будущем проекта
Сапы, велики, рыбалка. Жители «Горизонта» – о возможностях загорода и новых летних увлечениях
С заботой о жителях. 5 фишек «Горизонта», которые мы увидели во время экскурсии
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«Мы будем здесь жить». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о настоящем и будущем проекта

Шелест берез, пение птиц, приятная прохлада с залива. С автором загородного проекта «Горизонт» на Байкальском тракте Антоном Кондратьевым идем по широким улицам поселка, любуясь природой, архитектурой домов, обсуждаем планы. В этом году девелопер возводит заключительную линейку береговых домов и занимается благоустройством набережной. Но прощаться с проектом команда не намерена: многие, в том числе и сам Антон, будут здесь жить.

«Работу над «Горизонтом» мы начали в 2018 году, – рассказывает Антон. – Долго думали, делились своим опытом загородной жизни, обсуждали концепцию». В итоге пришли к простой, но емкой идее – создать место гармоничное, экологичное, во всех смыслах удобное для жизни человека. «Во-первых, сохранили деревья: когда дом ниже дерева, это соразмерно человеку, он более комфортно себя ощущает в такой среде. Во-вторых, поработали над архитектурой: стиль здесь один, но дома при этом разные, глазу есть за что зацепиться. В-третьих, реализовали идею с невысокими заборами и широкими улицами: это создает ощущение пространства. Сегодня, подходя к завершению проекта, видим: задуманное удалось».

Сценарный подход

«Горизонт» – поселок мультиформатный: здесь есть и таунхаусы, и квадрохаусы, и многоквартирные дома. В этом году линейка дополнится береговыми домами. Один из них – клубный дом «Горизонт» на 8 квартир – это своего рода «поселок в поселке», где создается закрытое комьюнити для тех, кто ценит повышенный комфорт и сервис.

«Проект достаточно сложный архитектурно. Панорамное остекление, высокие потолки, – рассказывает Антон. – В доме будут свой спортзал и хамам, эксплуатируемая кровля. Во всех квартирах – спальни с видом на залив, у квартир первого этажа – выход на свой участок, у квартир второго – балконы. Сейчас мы разрабатываем дизайн-концепцию холлов в стиле бутик-отеля. Клубный дом вызывает гордость у нас – и интерес у людей, в том числе и жителей нашего поселка».

В основе проекта – сценарный подход. Команда «Горизонта» создает аватар клиента, пытается понять его сценарии жизни, выявить «боли». «Просто строить квадратные метры и продавать их людям мы уже не можем. Нужно думать наперед, понимать, что для покупателя важно. Например, при разработке планировочных решений выяснилось, что далеко не всем нужен кабинет. У многих есть запрос на большую гостиную и панорамные окна. Рассуждают так: «Буду сидеть за барной стойкой, смотреть на залив и работать на ноутбуке». Мы прорабатываем все эти сценарии, чтобы создать тот продукт, которого человек хочет и ждет от нас».

Другой пример – парковка. Многих людей, живущих в городе, раздражает, что парковочные места у дома постоянно заняты. «Мы выявили эту «боль» и учли ее в проекте клубного дома. Делаем здесь крытую парковку, прозрачный навес – и на парковочных местах ставим номера квартир, закрепляем их за хозяевами. Клиент приезжает, гарантированно, без проблем, паркует свой автомобиль – и комфортно, под навесом, проходит в дом».

Главной же фишкой клубного дома станут спортивный центр и спа – пространство, созданное и оборудованное специально для резидентов. Обслуживанием его займется управляющая компания поселка. «Когда мы строим дома, мы в первую очередь думаем о детях. Кажется, что всё крутится только вокруг них. Но ведь и у взрослого человека есть своя жизнь, свои сценарии, – поясняет Антон. – Он хочет вечером пойти в хамам, заняться спортом, просто посидеть и встретить закат. При этом времени у него – мало. Мы пытаемся этот «взрослый вопрос» решить, облегчить жизнь нашим покупателям и включаем такие функции в свой продукт».

Вид – по максимуму

Еще один объект, строительство которого начато в этом году, – комплекс береговых домов «Вилла». Он состоит из двух блокированных домов – один на три семьи, другой – на пять. В каждом блоке – гараж на два автомобиля, отдельный вход. На первом этаже располагается большая гостиная, на втором – три спальни. На третьем этаже можно разместить, например, мини-сауну. Главная фишка проекта в том, что у каждой семьи есть выход на эксплуатируемую кровлю и на свой земельный участок с видом на залив.

«У нас была задача создать максимально открытое пространство, чтобы у человека было ощущение, что он живет на природе. Здесь очень много стекла, всюду большие панорамные окна. Вид на залив работает в этих домах по максимуму. Вы наслаждаетесь им и на кровле, и на втором этаже – из мастер-спальни, откуда можно выйти на шикарную террасу, и на первом, выходя на свой участок, а оттуда – на набережную, – говорит Антон. – При этом набережная находится чуть ниже уровня дома, так что приватность сохраняется. Кровля, кстати, спроектирована с тем же посылом: мы делаем высокие парапеты, которые создают приватность».

Запросы от взрослых

Еще одна глобальная задача этого строительного сезона – набережная. По словам Антона, первоначальный план претерпел некоторые изменения, был детализирован исходя из пожеланий жителей. «Наш главный вопрос был – какие функции разместить на набережной. Мы провели интервью с жителями, выявили их потребности – и в итоге сместили свой акцент на решение того самого «взрослого вопроса», о котором я говорил выше. Этот тренд понятен и характерен в целом для рынка. Детей становится меньше, взрослых больше. А мы о них совсем забыли».

В первую очередь набережная станет центром общения: на берегу появится веранда-беседка с мягкими стульями, креслами. Еще один запрос – место для проведения различных мероприятий, концертов, праздников. «Мы делаем небольшую сцену, заводим туда электричество. Рядом с концертной площадкой посадим большую живую елку, чтобы жители могли наряжать ее и праздновать Новый год».

Кроме того, в «Горизонте» создадут аллею жителей: каждая семья может посадить хоть одно, хоть несколько деревьев. В поселке станет еще более зелено. Большой запрос у семей, живущих в поселке, на прогулки. Вдохновленный экотропой в Байкальске, Антон планирует заняться темой тропостроения не только на территории «Горизонта», но и в лесу рядом. «Пока мы делаем прогулочную зону в границах поселка. Это будет экологичная тропа, возможно, с деревянным настилом. Никакой тротуарной плитки, асфальта, бетона. Гуляешь – и наслаждаешься природой».

Также в списке запросов жителей – место для загара. На берегу будет организовано место с красивыми деревянными шезлонгами, где можно будет принимать солнечные ванны, загорать. Рядом разместится и слип: в «Горизонте» популярны водные виды спорта, жители катаются на сапах, кайтах и так далее. Для занятий спортом на суше запланирована воркаут-зона с уличными тренажерами. Заниматься спортом с видом на залив – одно удовольствие. 

Загород в тренде

Завершая строительство «Горизонта», девелопер параллельно готовит идею нового проекта. Тема загорода увлекла команду, тем более, что спрос на качественное жилье в пригороде сегодня – очень высокий.

«Цена новостроек в городе «давит» людей за его пределы. При этом за городом идет развитие инфраструктуры, дорог. Мы, например, в прошлом году вместе с муниципалитетом сделали дорогу до поселка по федеральной программе, сейчас занимаемся оборудованием остановочного пункта для общественного транспорта. Государство заинтересовано в развитии загорода, финансирование есть».

О новом проекте Антон Кондратьев пообещал обязательно рассказать Газете Дело в отдельном интервью: «Мы продолжаем работу на загородном рынке. А с «Горизонтом» не расстанемся даже после завершения проекта. Наша команда будет здесь жить».

 

Сбежать из «человейника». 3 «боли» тех, кто переезжает за город

За годы работы над проектом команда «Горизонта» провела сотни бесед с покупателями. Мы попросили Антона Кондратьева рассказать, с какими болями клиенты переезжают за город.

1. Разнородный социальный слой

Как правило, в городских новостройках «нарезка» квартир очень разнородна: на одном этаже и трехкомнатные квартиры, и «однушки» и студии, которые часто приобретают для последующей сдачи в аренду. «У вас может быть хорошая квартира, классный вид, но социальная структура – неоднородная, – говорит Антон. – Все люди на этаже живут в разных ритмах, у всех – свои сценарии. И это проблему очень сложно решить в рамках такого большого количества жителей».

2. Архитектурный «винегрет»

Вторая боль – архитектура. И речь идет не столько об облике самого жилого комплекса, сколько о том, что его окружает. «Московские коллеги рассказывают: когда строится классный ЖК с красивыми фасадами, в доме напротив, с видом на эту новостройку, растет цена. Это реально работает, – делится Антон. – И наоборот. Вы можете жить в классном ЖК, а вид из окон у вас будет совсем другого уровня. В посёлке я отвечаю за вид: куда бы вы посмотрели, он везде хороший».

3. Плотность населения

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Экономика строительства в городе не позволяет возводить дома меньше 16 этажей, но для человека высокая плотность – это постоянный источник множества проблем: недостаток инфраструктуры, отсутствие парковок, пробки... А главное – стресс и давление: многоэтажные дома несоразмерны человеку. «Малоэтажные дома реально строить только за городом, – говорит Антон. – Я верю, что этот тренд будет развиваться, и в пригороде будут появляться не только индивидуальные коттеджи, но и многоквартирные дома до четырех этажей. Я вижу этот спрос. Иркутяне прочувствовали кайф загородной жизни, поняли, что это не страшно, не далеко, не дорого и имеет очень много преимуществ».

(3952) 96-35-09
gorizont-park.ru

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