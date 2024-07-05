«Наша цель – войти в топ-40». Как «РАФТ ЛИЗИНГ» изменил стратегию развития

События последних двух лет стали настоящим «контрастным душем» для лизинга – отрасли потребовалась мощная перезагрузка. Одна из крупнейших региональных лизинговых компаний «РАФТ ЛИЗИНГ» переосмыслила стратегию развития: решительно нарастила портфель в 2023 году, смело пошла в новые регионы, в том числе Крым, и готовится выйти с дебютным облигационным займом на биржу. О вызовах, планах и драйверах развития Газете Дело рассказали генеральный директор компании Елена Ланцова и основатель «РАФТ ЛИЗИНГа» Владимир Черкасов.

Пауза – для перемен

Два года компании «РАФТ ЛИЗИНГ» практически не было в информационном пространстве. С чем была связана эта пауза?

Владимир: Нам требовалось время, чтобы переосмыслить деятельность компании, запустить новые настройки. Мы и сейчас продолжаем эту работу – активную и очень глубокую.

Сработал внутренний запрос? Или внешние события подтолкнули к переменам?

Елена: В первую очередь, конечно, это влияние событий, которые произошли в стране и в мире с февраля 2022 года. Изменения серьезные, и они продолжают происходить. Меняется рынок, меняются его требования – меняемся и мы. Наша стратегия была написана в 2020 году. Конечно, нам пришлось ее переосмыслить, провести анализ рынка, посмотреть на компанию и на отрасль другим взглядом.

Владимир: Для нас надежность инвестиций – всегда в приоритете, мы не гонимся за сверхприбылями. Поэтому в 2022 году позиция компании была консервативной. Мы не спешили дать какую-то твердую оценку происходящему. Отдали предпочтение инвестициям в проекты с минимальными рисками.

Елена: Давайте вспомним, что было в 2022 году. Ключевая ставка – 20%, банковские кредиты – 25% и выше. При этом многие банки тоже приостановили финансирование, так как не понимали, какие проекты кредитовать, куда и как размещать средства. Точно так же и мы хотели понять, в какие проекты заходить, как будет вести себя рынок, как это повлияет на действующий портфель.

А что в это время делали клиенты? Тоже брали паузу?

Владимир: Паузы были, но незначительные – всего один или два случая, когда клиенты обращались к нам за отсрочкой платежей. Это немного.

Елена: Многие клиенты, наоборот, начали досрочно закрывать договоры лизинга, возвращать нам деньги. Подстраховывались. Понимали: неизвестно, что будет завтра, – и избавлялись от долговой нагрузки.

Не обошлось и без расторжения лизинговых договоров. В каких-то случаях лизингополучатель сам осознавал, что неплатежеспособен. В каких-то – мы видели, что клиент не справится с лизинговыми платежами, и подталкивали его к расторжению договора. Все предметы лизинга мы при этом изымали – и, в связи с дефицитом иностранной техники и спецтехники, очень быстро продавали. В целом 2022 год показал, что у нас надёжный лизинговый портфель, в том числе по лесной отрасли.

В 2023 году стало проще?

Владимир: Уже к концу 2022-го общая рыночная ситуация стала более прогнозируемой для нас. Стали понятны те направления, куда можно заходить. Мы убедились, что у нас в портфеле очень «устойчивые» клиенты, бизнесу которых ничто не угрожает, – и продолжили активно инвестировать.

Елена: В 2023-м мы выросли на 85% по отношению к предыдущему году. Это выше рынка в целом: он показал +81%. Понятно, что эти цифры не стоит принимать за чистую монету: все-таки был эффект низкой базы 2022-го, поэтому говорить о гиперросте в лизинговой отрасли я бы не стала. От плановых показателей 2022 года мы в 2023-м выросли на 28-30%.

Новые регионы – новые отрасли

Как в это время менялась ваша география? Компания давно работает в разных регионах России. В условиях кризиса не захотелось ли вам вернуться обратно в Иркутскую область, чтобы работать с теми, кто рядом, кто на виду?

Владимир: Наоборот, мы активно снижали долю Иркутской области в портфеле. Если раньше сокращали ее максимум на 2-3 процентных пункта в год, то с 2022-го снизили ее с 70% до 53%. При этом значительно нарастили присутствие в других регионах.

Диверсификация?

Владимир: Да, конечно. В 2022 году мы ясно увидели свою зависимость от Иркутской области, в том числе от традиционной для нас лесной отрасли. Нужно было быстро перестроиться – и в плане регионов, и в плане отраслей.

Елена: Портфель изменился значительно. Например, мы начали работать в Крыму – по разным направлениям, от туризма до дорожно-строительной отрасли. Многие игроки лизинговой отрасли боятся идти в новые регионы России, мы же, напротив, видим там новые точки роста.

Доля Москвы и Московской области в нашем портфеле выросла практически в три раза, с 4% до 11%. Забайкальский, Красноярский края, Новосибирская область увеличились с 7% до 11%. До 14% выросла доля Оренбургской и Томской областей. С этими регионами мы работаем совсем недавно, развиваем новую для себя отрасль – нефтегазовую добычу, сервис в нефтегазовой отрасли. Этот сегмент активно растет с 2022-2023 годов, когда иностранные игроки ушли с рынка. Сегодня на проекты отрасли приходится до 22% в портфеле нашей компании. В основном наши клиенты – это крупный бизнес, который приобретает в лизинг дорогостоящее оборудование. Нам в этом направлении очень интересно работать: отрасль емкая, платежеспособная, технологичная.

Какие еще изменения произошли в вашем в портфеле с точки зрения отраслей?

Елена: Лесная отрасль снизилась с 45% до 25%, сельскохозяйственная – с 14% до 8%. Сельхозтоваропроизводителям сегодня выгоднее привлекать государственные субсидии, пользоваться льготной поддержкой. Доля дорожно-строительной отрасли практически не изменилась, а вот по работе с продавцами техники мы выросли значительно – с 3% до 13%. В частности, работаем с крупным мультибрендовым поставщиком, который представляет и китайские, и европейские машины.

У облигаций – большие перспективы

В рейтинге лизинговых компаний страны* «РАФТ ЛИЗИНГ» занимает 52 место. Ваша амбиция – входить в топ-50?

Владимир: Даже больше, в топ-40. Это наша стратегическая цель, и, когда мы переосмысливали свою деятельность, эту цель мы для себя не изменили. Скорректировали только срок достижения. Конечно, можно было выбрать другую тактику – просто жить и работать. Но мы устроены иначе. Оценили рынок, конкурентов – и приняли решение: к концу 2026 года постараемся войти в топ-40.

В топ-50 далеко не все компании имеют кредитный рейтинг. У вас он есть. Зачем? Планируете размещать облигации?

Владимир: Получение рейтинга – тоже стратегическая цель, мы двигались к ней три года. Путь этот был продолжительным, непростым – но все получилось. Известное рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» присвоило компании «РАФТ ЛИЗИНГ» ruBB, прогноз по рейтингу стабильный. Это очень хорошая оценка. Не все лизинговые компании России даже из топ-10 могут похвастать таким рейтингом. Рейтинг нужен не только на рынке облигаций, он важен и для банков-партнеров, соинвесторов проектов, которые оценивают нашу надежность.

Елена: Во многом рейтинг – это самодисциплина. Мы хотели, чтобы на нас посмотрели эксперты отрасли – другими глазами, критически. Теперь наша задача – повышать оценку. У нас есть рекомендации, есть четкое понимание, что делать. Эксперты будут отслеживать работу компании через отчетность, различные показатели – и, думаю, в следующий раз рейтинг будет еще более высоким.

Владимир: Что касается выхода на облигационный рынок, то да – он запланирован уже в ближайшее время.

Отличная новость! Сегодня многие компании выходят на рынок и достаточно легко привлекают деньги. Раньше, когда мы были открыты всем мировым рынкам, об этом, наверное, никто не задумывался: деньги можно было привлекать там. Лед тронулся?

Владимир: Я считаю, наш финансовый рынок был недоразвитым. Нестабильность рубля не способствовала его развитию, и, естественно, частные инвесторы – и профессиональные, и непрофессиональные – покупали иностранные бумаги. Сейчас деньги работают внутри страны. И с точки зрения будущего это, конечно, очень хорошо. Я всегда шучу, что Сенат США своими ограничениями и санкциями за полгода в 2022-м сделал для развития нашей экономики больше, чем Государственная Дума за 15 лет (улыбается). Ведь началась реальная структурная перестройка экономики.

Елена: Что касается нашего выхода на облигационный рынок, то это – естественный процесс для компании. Мы восемь лет развиваем проект «Частные инвестиции», он успешно работает. Облигации – логичное продолжение. Кроме того, это важно с точки зрения диверсификации источников финансирования. Мы задействуем разные инструменты: банковские кредиты, частные инвестиции, облигации.

Нам сейчас важно протестировать формат: чтобы на нас посмотрели на рынке, чтобы мы поняли, как с этим работать. В целом же мы, конечно, считаем, что у облигационного рынка в России – огромные перспективы.

Импортозамещение – драйвер развития

Вернемся к трансформации рынка. Перемены происходят серьезные: многие дилеры спецтехники, оборудования, авто говорят, что им пришлось полностью менять свой портфель, перестраиваться буквально на ходу.

Елена: Трансформация, действительно, огромная. Сам институт дилерства тоже изменился. Дилеров, которые несут постгарантийное обслуживание, сегодня, по сути, нет. Теперь это просто поставщики, продавцы техники и спецтехники. Для того, чтобы выжить, этим компаниям пришлось очень быстро все изменить в своей работе. Многие по полгода, по восемь месяцев провели в Китае, чтобы понять, с какими заводами, с какими марками лучше сотрудничать. Надо отдать должное китайским производителям: настолько быстро они ориентируются, перестраиваются, вносят изменения, учитывая наши суровые сибирские условия, особенности грунта и прочее.

Вы чувствуете массовую переориентацию российской экономики на восток, расширение этого направления?

Владимир: Мы традиционно работали с Китаем – и продолжаем работать. Поэтому для нас – в отличие, наверное, от других регионов – практически ничего не поменялось. Мы больше изменений видим для себя в связи с появлением российских производителей.

Их становится больше?

Владимир: Каждый день! В России появляются новые технологии, новое уникальное оборудование – мы охотно в это инвестируем.

Елена: Пока проблема в том, что производство в стране небыстрое. От заключения контракта до передачи оборудования лизингополучателю может пройти до восьми-десяти месяцев. Не каждая лизинговая компания готова на это пойти. Мы взвешиваем свои риски и заходим в такие сделки.

Владимир: Понятно, что импортозамещение находится в ранней стадии, но перспективы – отличные. Мы прогнозируем 20-25 лет стабильного роста российской промышленности, российской экономики. Для нас это – главный драйвер развития.

20-25 лет?! Не сильно оптимистично?

Владимир: Посмотрите в окно: в Иркутске и не только до сих пор стоят старые деревянные дома. У нас ничего нет. Многие российские производства больше напоминают музеи, чем реальную промышленность. Все это создает уникальные возможности для роста.

А значит – и шанс для развития лизинговой отрасли?

Владимир: Да, многие эксперты лизинговой отрасли называют это шансом. Я не знаю, правда, почему используется слово «шанс». На мой взгляд, это твёрдая, устойчивая возможность для тех, кто желает работать.

Готовы ко всему

Кстати, как обстоят дела с конкуренцией? Все ли лизинговые компании пережили это турбулентное время?

Владимир: Не все. И, думаю, этот процесс не закончился. Мы по-прежнему видим укрупнения, купли-продажи лизинговых компаний на рынке. И нам поступают такие предложения, но мы не продаемся.

Елена: Важно добавить, что второй год подряд растет новый бизнес компаний из топ-10, где в основном представлены аффилированные с крупными банками компании. В 2023 году рост государственных лизинговых компаний составил 78%. Мы понимаем, что локомотивами этого роста стали крупные корпоративные сделки: железнодорожная техника, водный транспорт, электроника. Был рост и в недвижимости: иностранные игроки уходили с рынка, и российские компании скупали большие активы.

А что происходит сейчас, в 2024-м? От чего зависит развитие лизинговой отрасли сегодня, на ваш взгляд?

Владимир: Наша отрасль напрямую зависит от роста ВВП. Мне кажется, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы этот рост увеличивался. Я надеюсь, что ставка ЦБ не будет больше расти, а с какого-то момента, возможно, начнет снижаться.

Елена: На этот год мы поставили для себя план по новому бизнесу 6 млрд рублей. Исходя из результатов первого полугодия видим, что намеченные цели будут достигнуты. Пока идем с перевыполнением плана.

Владимир: Понятно, что в экономике может случиться что угодно – мы к этому привыкли. Но мы – оптимисты. Всегда верим в лучшее и работаем при любых обстоятельствах.

Иван Рудых

* Рейтинг Эксперт РА по итогам 2023 года raexpert.ru/rankingtable/leasing/2023/main/

Высокая ставка тормозит развитие бизнеса

Российский рынок живет в условиях высокой инфляции, жесткой денежно-кредитной политики, относительно высокого курса доллара. Впрочем, на корпоративном кредитовании это не сказывается: в мае банки показали рост на 20% год к году, несмотря на то что ключевая ставка – 16%, а рыночные – еще выше. Как говорит Владимир Черкасов, в лизинговой отрасли ситуация обстоит совсем иначе: ставка имеет огромное значение.

– Лизинговая компания – это не банк. Наша доходная структура формируется только из инвестиций. У банков, в отличие от нас, есть операционная деятельность, межбанковские, биржевые, валютные операции. Комиссии зачастую формируют до 60-70% доходов банка. Мы же напрямую зависим от ставки. Текущая ставка, конечно, психологически очень тяжела для предпринимателей. Это влияет на спрос, тормозит развитие бизнеса и страны, но совершенно точно не тормозит инфляцию.

Кроме того, на мой взгляд, важен не столько размер ставки, сколько прогнозируемость. «Ключ» – 16%? Хорошо. Удержите эти 16%, дайте бизнесу поработать в стабильности. Но всё складывается иначе: сначала – 20%, затем ставка резко снизилась. Компании начали обновляться под низкую ставку – а ее снова стали поднимать. И сегодня многие банки, лизинговые компании – не только региональные, но и крупные, федеральные – поднимают ставку по действующим договорам, пересчитывают. Как в этих обстоятельствах быть предпринимателям? Как прогнозировать свою деятельность? Понятно, что в текущих условиях малый бизнес, который пока может обойтись без обновления парка техники и оборудования, отложит свои приобретения.