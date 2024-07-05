Китайский премиум. Елена Высоцкая о том, почему клиенты Mercedes-Benz и других премиальных брендов выбирают китайские марки Seres Aito и Voyah

Китайские автомобили на российских дорогах уже никого не удивляют, но за последнее время брендов из Поднебесной стало в разы больше, чем было до 2022 года. По данным агентства Автостат, в КНР производится более сотни только собственных марок, 60 из них официально и неофициально представлены в России. При этом речь идёт не только о масс-маркете, но и об уникальных премиум-моделях, дефицит которых есть даже в Китае. Какие автомобили премиум-класса из Поднебесной представлены на иркутском рынке и чем они отличаются от европейских «собратьев»? Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказала Елена Высоцкая – директор отдела продаж МЦ-Иркутск, который ранее представлял в нашем городе марку Mercedes-Benz, а сейчас стал официальным дилером премиальных китайских автомобилей Seres Aito и Voyah и расширил параллельный импорт до всех премиальных брендов, покинувших Россию.

Автомобиль как гаджет

Елена, разнообразие новых брендов от китайских автопроизводителей на российском рынке – и в том числе в Иркутске – реально поражает. Как приход авто из КНР отразился на потребителях и дилерах?

– Китайский авторынок очень высококонкурентный, и вся эта конкуренция сейчас буквально «рухнула» на российского потребителя. Разобраться действительно непросто, особенно человеку, который не следит за автобизнесом и рассматривает автомобиль с позиции обычного потребителя. Мы все, наверное, с детства хорошо знаем европейские бренды, они у нас на слуху, и ранее выбрать автомобиль было задачей достаточно понятной: видя на дороге автомобиль, мы его в основном узнавали. То, что происходит на рынке сейчас, для многих – определённый шок. Люди всматриваются в проезжающие мимо автомобили, пытаясь понять, что это за новое «чудо».

Но у тех участников рынка, кто занимается автобизнесом профессионально, за два минувших года уже сложилось понимание, как работает авторынок Китая, как отрасль будет развиваться у нас, к каким брендам стоит присмотреться, а на какие пока ставить рано, потому что автомобили из Поднебесной и дальше будут выходить на российский рынок в большом количестве. Сейчас всё больше дилеров подходят к выбору китайских партнеров с «холодной головой», понимая, что далеко не все китайцы готовы к длительному сотрудничеству в том смысле, в котором понимаем это мы, россияне. Ведь не секрет, что в Китае автобизнес имеет ряд особенностей, в том числе для потребителя.

В чём проявляется эта особенность?

– В Китае своя культура потребления. Автомобиль для многих там как гаджет: сегодня его покупают, а завтра выходит новая модель, и предыдущая сдаётся в трейд-ин. Автомобили не любят ремонтировать, к ним не относятся как к фундаментальной покупке надолго. Отсюда и извечная проблема с запчастями. На одну и ту же модель с одним годом производства запчасти могут отличаться. Не говоря уже об автомобиле, которому пара лет. У нас же совершенно другой сценарий: очень частая смена машин не характерна для российского рынка, у нас приобретение автомобиля рассматривается серьезнее, чем покупка смартфона.

И как сориентироваться в этом «бурном потоке» автомобилей из КНР?

– Сейчас при выборе китайского автомобиля в первую очередь нужно смотреть, как бренд позиционируется и представлен в самом Китае, насколько он там популярен, а также, кто его представляет в России. Важно, чтобы импортёр был юридическим лицом, которое официально занимается ввозом и продажей бренда в Российской Федерации.

Почему так важно, чтобы импортёр был официальным?

– Во-первых, официальный импортер – это гарантия «чистой таможни», без занижения таможенной стоимости. То есть мы исключаем вариант изъятия машины или доначисления таможенных платежей. Во-вторых, это, конечно, гарантийное обслуживание и поддержка заводом. Новые китайские автомобили, как я уже сказала, – это полноценный гаджет. Разобраться с автомобилем, с программным обеспечением, с заказом запасных частей в случае ДТП крайне сложно даже для официального сервиса, не говоря уже об обычных. Сейчас китайские партнеры активно проводят нам тренинги и в плане продаж, объясняя принцип работы новейших «фишек» автомобиля, и в плане диагностики и обслуживания. Это очень важно. Особое внимание уделяется процессу удаленного подключения к серверам завода, для этого нужен доступ к системам, без которого разобраться невозможно. Все, что делается по серой схеме, часто вредит автомобилю, любая диагностика неофициальным оборудованием опасна и может просто ввести автомобиль в полную блокировку.

Кстати, к нам в дилерский центр обращаются клиенты, которые приобрели автомобили неофициально. Мы обслуживаем такие автомобили на платной основе, так как гарантийная поддержка оказывается только официально ввезённым автомобилям. Но есть пара машин, которые по каким-то причинам стали в «блок», нам доставили их на эвакуаторах. Однако при подключении даже официального сканера служба поддержки завода считывает информацию о том, что автомобиль выпущен на китайский рынок, и блокировки снимать отказывается даже за дополнительную плату. Поэтому важно, чтобы клиент покупал машину в официальном дилерском центре.

Инновации – философия брендов

Какие премиальные бренды из Китая представлены в МЦ-Иркутск?

– С прошлого года в нашем центре официально представлены два премиальных бренда – Seres Aito и Voyah. Автомобили очень популярны в Китае: согласно рейтингу продаж премиальных брендов на внутреннем рынке (CPCA), в I квартале 2024 года марка SERES вошла в ТОП-5 премиальных брендов. Voyah в 2023 году возглавил китайский рейтинг надёжности и качества автомобилей на новых источниках энергии, а также стал лидером пользовательского мнения в российском сегменте Интернет. Официальным импортёром марки Seres Aito является компания «МБ Рус», которая до ухода из России Merсedes-Benz была его официальным представительством. Компании можно доверять: она всегда ставит на сильных игроков и не сотрудничает с брендами, в которых не видит будущего. Кроме того, это команда профессионалов, которые многие годы работали с самыми взыскательными клиентами.

Марку Voyah представляет в России импортер «Моторинвест» – компания, которая первой вывела на российский рынок премиальный китайский бренд. Кроме того, у них есть завод в Липецке, который производит такой автомобиль как Evolute.

Оба импортера – сильные игроки, это и является гарантом стабильности для клиента.

Расскажите подробнее о технических характеристиках китайских премиум-автомобилей.

– Конечно, речь идёт об автомобилях на электротяге, точнее о так называемых последовательных гибридах, где электромоторы вращают колеса, а ДВС работает только как генератор, заряжающий высоковольтные аккумуляторные батареи. Именно эти суперсовременные автомобили, с потрясающей динамикой, оснащенные по последнему слову техники, завоевывают сейчас сердца автолюбителей по всему миру.

Под брендом Seres Aito мы предлагаем два кроссовера: среднеразмерный Seres Aito М5 (длиной 4,77 метра) и Seres Aito М7 (5,02 метра). Это полноприводный гибрид с увеличенным запасом хода – свыше 1000 км, с разгоном до 100 км/ч за 4,6 с и

4,5 с соответственно, с акцентом на максимальную бесшумность и комфорт. Автомобили, в которых технологии и роскошь вождения возведены в абсолют. Также на наш рынок скоро выйдет новая модель Seres AitoM9 – премиальный гибридный внедорожник длиной 5,2 метра. Это настоящий хит в Китае, и наши клиенты с нетерпением его ждут. Это главный конкурент всем известного Li 9.

Voyah – тоже очень интересный продукт китайского премиального автопрома, от крупного автоконцерна Dongfeng Motor Corporation (DFM). Бренд, символизирующий слияние современных технологий и осознанного отношения к планете, представлен у нас четырьмя моделями:

• Кроссовером со спортивным характером Voyah Free. Запас хода у данного автомобиля схож с Seres Aito: 1000 км, разгон до 100 км/ч – 4,9 с, но дизайн у модели уже совершенно в другом стиле. В июле мы ждем новую версию этого автомобиля, комплектацию которого производитель максимально доработал под запросы российских потребителей.

• Премиальным микроавтобусом Dream, сочетающим в себе комфорт и динамику легкового автомобиля за счет пневматической подвески и мощной гибридной силовой установки. Модель очень подходит как длясемейного использования, так и для представительских целей, так как существует в шести- и четырехместном исполнении.

• Стильным седаном Passion, который вобрал в себя все самое лучшее от седанов представительского класса и настоящих суперкаров: комфорт класса люкс и непревзойденную динамику. Разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды в электрической версии.

• Уникальным как по дизайну, так и по предлагаемым опциям и эмоциям брутальный внедорожник M-HERO, на котором в комфорте люксового седана можно передвигаться по бездорожью со скоростью спортивного автомобиля, 816 л.с., разгон до 100 км/ч за 6 секунд, максимальный дорожный просвет 326 мм, при этом в автомобиле есть массаж, подогрев, вентиляция сидений и многое другое.

Все автомобили марки Voyah на нашем рынке представлены как в гибридных версиях, так и в чисто электрических.

В настоящий момент более премиальных официально ввозимых китайских брендов, чем Seres Aito и Voyah, на российском рынке, пожалуй, нет.

О Seres Aito и Voyah пишут, что это очень высокотехнологичные автомобили, которые опережают европейские бренды премиум-класса. Как это реализовано на практике?

– По технологическим решениям и инновациям эти машины, действительно, находятся в авангарде мирового автопрома. Перечислять, что у китайских автомобилей есть такие опции, как удержание полосы, распознавание знаков, помощь при перестроении, автопарковка, раздельный климат-контроль, подогрев руля и сидений, в том числе задних, сиденья с массажем и многое другое – уже нет смысла. Причём всё это входит в базовую комплектацию, в отличие от европейских марок.

Для китайцев само собой разумеющееся, что машина – как iPhone, который должен быть упакован различными интеллектуальными инновациями. Например, в Seres есть камера, которая распознаёт клиента по лицу и настраивает под него сиденье, зеркало, руль. Это очень удобно, если автомобилем пользуются, к примеру, несколько членов семьи. А в новой модели Seres М9 фара вообще может работать как проектор, с помощью которого можно смотреть фильмы на большом экране. В условиях высокой конкуренции автопроизводители стараются выделиться, придумать как можно больше фишек, чтобы зацепить клиента.

У многих потребителей есть вопросы по русификации китайских автомобилей, поскольку некоторые марки не имеют поддержки русского языка в пользовательском интерфейсе. Как решена эта проблема у Seres Aito и Voyah?

– Два года мы работали над этим вопросом, и сейчас бортовая электроника и Seres Aito, и Voyah полностью русифицирована. Машины теперь абсолютно понятны для наших покупателей.

Качество сервиса определяет выбор

Что ещё вы считаете важным для автомобилей премиум-сегмента?

– Когда мы говорим о премиальном качестве, то речь идёт в том числе о качестве сервисных услуг и послепродажном обслуживании. Очень важно, чтобы поддержка обязательно была и от производителя, и от импортёра, у которого должно быть для этого достаточно ресурсов. То есть он должен иметь большой склад запчастей, а самое главное – высококвалифицированный персонал, который у наших партнеров имеется.

В комплексе обслуживания нельзя не сказать о лизинговых, кредитных, страховых продуктах, которые импортеры предоставляют. Также активно работает поддержка по трейд-ин. На базе наших дилерских центров работает «Легенда Моторс» – наше подразделение премиальных автомобилей с пробегом. Можно приехать на своем автомобиле, сдать его в трейд-ин и получить дополнительную поддержку в цене нового автомобиля. Сервис, к которому наши клиенты давно привыкли и от которого сложно отказаться.

Почему ваши клиенты выбирают Seres Aito и Voyah? Вы ведь и Merсedes-Benz, судя по представленным в шоуруме моделям, тоже продолжаете продавать.

– Мы продаём не только Mercedes-Benz, но и BMW, и Lexus, и Audi – то есть практически все популярные премиальные модели. Привозим их официально, сами растаможиваем по полной стоимости, с НДС. Все каналы отстроили за два года, они работают как часы, поэтому мы уже отвечаем и за сроки, и за качество предоставляемых услуг. Но цена на такие автомобили выросла в два раза, поэтому спрос смещается в сторону китайских брендов. Хотя, конечно, у нас есть клиенты, которые продолжают покупать европейские автомобили и в ближайшее время не готовы от них отказаться. Но все признают, что придраться к китайским премиальным брендам всё сложнее.

Очень важен тот факт, что любой автомобиль от официального дилера можно без проблем взять в лизинг, а многие наши клиенты работают с НДС, и им выгодно покупать машину на компанию.

А в целом повысилось доверие потребителей к китайским автомобилям?

– Безусловно. И я в этом убедилась на собственном опыте. Наш семейный автомобиль – Mercedes-Benz, поэтому на первые Seres Aito я, признаюсь, смотрела свысока: думала, что вряд ли буду ездить на этом автомобиле. Но когда я взяла автомобиль Seres Aito M5 на тест-драйв, а уж тем более, когда проехала по знакомым мне маршрутам, я была в приятном изумлении. Это быстрая, юркая машина с качественной шумоизоляцией. Она органично идёт как по асфальту, так и по гравийному покрытию: ты чувствуешь, что дорога неровная, но это обстоятельство не напрягает: настолько хорошо машина отрабатывает все неровности. Подвеска сделана просто изумительно. При этом она независимая пружинная, а не пневматическая.

То есть ваши клиенты пересаживаются с европейского премиум-класса на китайский?

– Клиенты, которые понимают, что это хорошие машины, с отличным функционалом и в ценовой категории, которая их устраивает на данный момент, действительно приходят и сдают Mercedes-Benz, BMW, Audi, покупая взамен премиальные автомобили китайского производства Seres Aito или Voyah.

Конечно, определённые предубеждения в обществе остались, но давайте просто посмотрим, кто работает в китайском автопроме инженерами и дизайнерами. Это самые именитые специалисты, которых переманивают у ведущих европейских производителей. В той же компании Seres AITO работает бывший глава компании Tesla.VoyahFree рисовали дизайнеры компании Italdesign.

Я считаю, что не нужно сейчас думать о том, китайский или не китайский автомобиль: нужно приходить в салон, смотреть и определяться, что вам подходит, исходя из собственных потребностей. А мы вам всегда поможем сориентироваться в выборе. Также в выборе поможет тест-драйв. Приходите и развейте ваши сомнения, если они еще остались.

Чтобы на практике убедиться, что выбранный автомобиль отвечает всем требованиям, клиенты МЦ-Иркутск могут воспользоваться тестовым автомобилем. Тест-драйв может быть как краткосрочным, так и длительным.

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