С заботой о жителях. 5 фишек «Горизонта», которые мы увидели во время экскурсии

Большая часть квартир в «Горизонте» уже продана и заселена. Жители активно осваивают пространство поселка, продуманное девелопером так, чтобы люди здесь жили комфортно, безопасно, по понятным правилам и с возможностью что-то менять. Чтобы им хотелось общаться друг с другом, проводить время на свежем воздухе. Во время прогулки по поселку Антон Кондратьев рассказал о нескольких фишках проекта.

1. Место с историей

Своеобразным «магнитом» для жителей поселка станет благоустроенная набережная. Первый ее этап – сквер – уже почти готов. Главной фишкой этого пространства будет стела с изображением старого русла Ангары. «Мы смотрели карты: там, где сейчас Солнечный, была деревня Малая Разводная, здесь – Большая Разводная. После строительства ГЭС все это затопило. Мы и сейчас находим на берегу огромные лиственничные бревна – вероятно, остатки тех старых домов. Так что это место интересное, историческое. Люди жили здесь и до нас, это не белое пятно на карте», – говорит Антон.

В сквере оборудовано место для общения: полукруглая скамейка располагает к беседе. «Когда ставишь лавочку отдельно – человек приходит и один ее занимает. Даже если сесть вдвоем – говорить неудобно, потому что собеседник сидит рядом. Так родилась идея этой необычной скамейки». Для ребятишек здесь оборудовали мини-городок с огромной песочницей. А для взрослых – рядом со сквером, на берегу, – большую веранду, откуда открывается шикарный вид на залив.

2. Электричество и звезды

Как говорит Антон, над освещением поселка команда «Горизонта» работала отдельно: поселок загородный, поэтому первый проект освещения – с пятиметровыми «мачтами» фонарей, согласно всем нормам, – забраковали. «Все-таки мы за городом, мы хотим и на небо смотреть. Да, нам нужно, чтобы был свет и возможность безопасно передвигаться по поселку в темное время суток, но важно, чтобы освещение было приватное, не конкурировало со звездами. В итоге сделали светильники 3,5 метра, соразмерно с домами».

3. Для встреч и разговоров

Подъезды в многоквартирных домах в «Горизонте» – не только красивые и уютные, но и функциональные. «Мы хотели, чтобы у жителей было место, где они могли бы собираться, общаться. Сюда можно пригласить гостей», – говорит Антон. Так здесь появились удобные диваны, кресла, столики. Взрослые проводят тут встречи, собрания, дети – играют.

Стену подъезда украшает необычная карта. «Вот Иркутск, – показывает Антон, – плотный, сконцентрированный, все люди живут рядом. А вы – здесь, в «Горизонте». Находитесь совсем рядом с городом, можете пользоваться всей его инфраструктурой, но при этом живете на берегу залива. Здесь – низкая плотность населения, другое качество жизни, другие сценарии».

4. Кровля с видом

Еще одна фишка многоквартирных домов в «Горизонте» – эксплуатируемая кровля. Здесь – самая высокая точка в поселке и потрясающие виды. «У каждого жителя дома есть доступ. Он может подняться на кровлю и отдыхать, загорать, принимать солнечные ванны, приглашать гостей, праздновать дни рождения».

5. Строго по правилам

Осваивать участки в поселке можно по-разному: кто-то ставит веранду, кто-то оборудует зону барбекю. При этом любые строения проходят процедуру согласования. «У нас есть пакет документов, где прописаны цветовые решения, материалы. Теплицу из зеленого поликарбоната и курятник у нас не построишь. Сейчас согласованием занимаемся мы, а в дальнейшем это будут делать сами жители. Мы формируем ТОС».

В управляющий орган войдут жители посёлка. Команда «Горизонта» приглашает в ТОС разных людей, экспертов в разных отраслях – от строительства до дизайна. «Мы говорим людям: ваш дом начинается от шлагбаума. У вас есть ТОС, есть инструмент воздействия, и вы можете принимать все решения о жизни здесь. Да, пока идея может вызывать скепсис: в загородных поселках такого никто не делал, но мы все равно ее реализуем».

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gorizont-park.ru

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