Сапы, велики, рыбалка. Жители «Горизонта» – о возможностях загорода и новых летних увлечениях

«Ждем выходных, чтобы остаться дома» – так звучит слоган «Горизонта». Удачное расположение поселка – в окружении леса, на берегу залива – открывает возможности для активного и разнообразного отдыха. Как говорят жители, вариантов масса: от велопрогулок до яхтинга, от рыбалки до эндуро.

Оксана Павлова: «Не хочется никуда уезжать»

– Летом мы очень любим кататься на сапах. Благодаря тому, что теперь живем на берегу залива, это стало доступно и быстро. Вышел, надул, покатался, собрал. Так же и с велосипедными прогулками. Велосипеды были у нас и раньше, но в городе мы редко ими пользовались. А тут, за городом, часто катаемся. Виды красивые! Дети ездят к друзьям в соседние поселки, мы тоже любим прокатиться, иногда доезжаем до ИСХИ. И главное – не нужно ничего специально планировать: сел – и поехал.

Муж и сын у меня любят рыбачить. Выходят на берег, удочки закидывают – и ловят небольшую рыбку. А еще мы всей семьей нередко выходим на пикничок. Если раньше, когда мы жили в городе, для этого нужно было выделить целый день: найти малолюдное место, собраться, поехать, то тут провести время на природе можно в любой момент. Собрались спонтанно – и пошли. А еще у нас есть возможность завтракать на эксплуатируемой кровле дома. Приобрели удобные кресла-лежаки – наслаждаемся видами.

Раньше, когда мы жили в городе, такой досуг нужно было планировать заранее. А тут все рядом. Каждый день ты просыпаешься под пение птиц, из окон – красивый вид. Тишина, умиротворение – не хочется никуда специально ехать, потому что здесь всё есть. Можно и покупаться, и на велосипедах покататься, и порыбачить, и просто прогуляться. Возможности в плане отдыха за городом – совсем другие. Ритм жизни сейчас очень насыщенный, а природа и успокаивает, и наполняет.

Ольга Игнатьева: «Здесь можно мечтать о невозможном»

– Расположение поселка закрыло все наши гештальты. Я, например, давно мечтала о парусном спорте и, только переехав в «Горизонт», поняла, что могу позволить себе заняться этим всерьез. В Солнечном находится школа виндсерфинга, куда я стала ходить – изучать, что такое ветер, что такое парус. Малое спортивное судно виндсерф открыло для меня дорогу в парусный спорт. Рядом с поселком, буквально за забором, – выходим из калитки, поворачиваем направо – яхт-клуб «Исток». В этом году мой сын идет заниматься настоящим яхтингом в парусную школу и будет меня, надеюсь, учить вязать морские узлы. А я планирую купить небольшую яхту со швертом – уже летала в Санкт-Петербург, где познакомилась с конструктором таких яхт.

Мой супруг Павел всегда мечтал заняться мотоциклами. В детстве отец катал его по лесу – хотелось того же. Но, живя в городе, он не мог себе это позволить. А здесь – пожалуйста: выезжаешь из поселка, 5 минут – и целые трассы проложены, где ребята катаются на эндуро. У нас в ближайших планах купить квадроцикл, чтобы мы всей семьей могли заниматься мотоциклетным спортом: мы с детьми на квадроцикле, Павел – на эндуро. По плану мужа, мы должны ездить рядом и любоваться его трюками (улыбается).

Здесь, в «Горизонте», мы можем мечтать о чем-то таком, что до этого казалось нам просто невозможным.

Снежана Суворова: «Это всё и есть жизнь»

– Про наш поселок у меня родилась такая аналогия. Когда летишь на море зимой, садишься в самолет – и от лета тебя отделяют шесть часов полета. Так и здесь. Городская суета, шум, люди, машины… Ты сел в автомобиль, 15-20 минут от центра – и ты в тишине, гармонии, в объятиях прекрасной сибирской природы, на берегу красивейшей Ангары.

За два года жизни в «Горизонте» я не утратила этот кайф. Человек ко всему привыкает, и даже приятные вещи со временем перестают впечатлять, но здесь не так! Я постоянно ощущаю эту положительную энергетику, которая есть в поселке. Это и есть самая главная ценность жизни за городом – питающая энергетика. Город чаще всего отнимает силы.

Здесь, в «Горизонте», у детей много возможностей. Им доступны активные игры в безопасной среде. Велосипед, ролики, скейт… Недавно мы с детьми высаживали цветы в клумбу – им этот созидательный процесс был увлекателен. Прошлым летом со старшим сыном очень часто вечерами ездили на рыбалку. Надували лодку и рыбачили недалеко от берега. Это всё и есть жизнь.

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gorizont-park.ru

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