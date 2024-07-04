«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»

Как вырос индустриальный парк «Жилкино», в чем уникальность его продукции и как организована разработка и обкатка новых технологий производства, рассказывает руководитель парка Евгений Столяр.

Евгений Столяр. Фото А. Федорова

– Как подразделение компании мы начали работать в 2016 году. Сначала – в качестве ремонтной зоны: эвакуировали сломанную технику с участков и восстанавливали. Сегодня у нас остался текущий ремонт автомобильной техники, а восстановление тяжелой гусеничной техники базируется в «Боково». Потом появились склады. Сегодня «Жилкино» – центральная база, с которой ведется снабжение объектов «СтройПроектСервиса» всем необходимым. Постепенно стали запускать цеха: металлоконструкций, сварочный, мебельный.

Сейчас думаем над новыми направлениями – глубокой деревообработкой, например. Такой, чтобы, образно говоря, с одной стороны в цех въезжало бревно, а с другой выезжали столы, стулья, диваны…

Сегодня, я точно могу сказать, мы смогли, с одной стороны, построить современное производство с хорошо продуманным техническим оснащением. А с другой – собрать коллектив высококвалифицированных специалистов – и ИТР, и рабочих. Поэтому мы готовы выполнять даже самые сложные, нестандартные заказы.

Например, в цеху металлообработки в «Жилкино» представлен полный парк станков по работе с металлом, позволяющий проводить все способы обработки, делать отверстия любого диаметра и работать с профилем практически любой толщины, варить, собирать конструкции буквально любой сложности. Недавно мы отправляли партию металлических закладных с толщиной профиля 150 мм на объекты «Газпрома». Я не уверен, что второй подобный цех можно найти во всей области.

А сварщики у нас такие, которые, как говорится, могут с двух рук варить и ногой подваривать! (улыбается)

Фото А. Федорова

Но, кроме обеспечения собственных нужд компании, у индустриального парка есть и другая немаловажная задача: подготовка кадров, обучение, переобучение. У нас есть свой учебный центр, где мы готовы дать целый набор необходимых навыков, например, работе на высоте – для стропальщиков, монтажников, крановщиков. Также мы обучаем сварщиков, механиков, специалистов по охране труда. Причем не только сотрудников «СтройПроектСервиса», которые хотят поменять профессию. К нам может прийти любой желающий «со стороны» и за свой счет обучиться.

К тому же на вахтовые объекты нашей компании приезжает немало иностранных граждан. И, прежде чем допустить приезжего работника на ответственный участок, мы должны убедиться, что его реальная квалификация соответствует заявленной. Аттестация таких работников тоже проходит в нашем учебном центре и на производственной базе «Жилкино».

Кроме того, в наших цехах проходят практику студенты вузов и колледжей. К нам идут ребята из авиационного техникума, едут из Бодайбо, Чуны, Улан-Удэ. Буквально полтора месяца назад практику проходило аж 50 человек – по всем направлениям.

«СтройПроектСервис» постоянно в поиске новых идей, новых направлений. Это хорошо видно на примере индустриального парка «Жилкино». Причем и идеи рождаются, и решения принимаются коллегиально. Нет такого, чтобы в административном порядке определялось – делаем то-то, идем туда. Появляется предложение, коллективно обсуждается, обкатывается в порядке эксперимента. Если получается – берем на вооружение и развиваем, нет – идем дальше.

Фото А. Федорова

Возможно, играет роль и то, что коллектив у нас довольно молодой. Я затрудняюсь сказать точный средний возраст сотрудников «Жилкино», но, по моим оценкам, лет 35-37. В конструкторском бюро – совсем молодые парни. Им интересно двигаться к новым рубежам, придумывать, пробовать, экспериментировать. В конце концов, такая динамика развития компании притягивает соответствующих людей – у которых глаза горят, которые настроены на движение вперед.



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