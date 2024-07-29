Рушан Сахбиев: Многие предпочитают сделать паузу в инвестпроектах и положить деньги на депозит

В ближайшее время тренд на сохранение высокой процентной ставки по вкладам продолжится, заявил председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев на встрече с блогерами, журналистами, редакторами и издателями Иркутской области.

Он отметил, что кредитная активность бизнеса, несмотря на ставки, достаточно высокая.

– За эти условные 100 дней (за второй квартал и часть июля), которые я работаю в должности председателя Байкальского банка, объём выданных кредитов юридическим лицам превысил 100 млрд рублей. Это разные категории бизнеса – малый, средний, крупный, разные проекты – строительство горно-обогатительных фабрик, финансирование технологий, связанных с химической промышленностью, нефтедобычей, ритейлом, жилищным кредитованием.

Он добавил, что в текущих условиях бизнесы стараются максимально использовать господдержку: «Это и проекты в области туризма, и проекты в области ГЧП. Это разумный подход, другое дело, что возможности бюджета ограничены и количество таких программ, объём поддержки будут сокращаться».

Высокая ключевая ставка является сдерживающим фактором для инвестиций и стимулируtт переход клиентов к сберегательной модели.

– Мы видим изменение поведения клиентов, как юридических, так и физических лиц. Многие предпочитают сделать паузу в инвестиционных проектах и положить деньги на депозит под 18-20%. Это правильный подход – накопление собственного капитала в проекте. При изменении ситуации со ставками или появлении возможности государственного финансирования, всегда появится шанс реализовать проект на лучших условиях.

Несмотря на сложности в экономике, он подчеркнул важность текущего момента.

– Любые инвестиционные проекты нужно готовить. Наверное, сейчас самое время. Когда ставка упадёт, надо быть готовым к инвестициям. Сейчас можно получать необходимую разрешительную документацию, просчитывать финансовые модели и ждать нормализации ситуации в экономике, – резюмировал Рушан Сахбиев.