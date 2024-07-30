Более 4 км рыболовных сетей подняли со дна Байкала участники экспедиции Эн+

А также 400 кг мусора, среди которого были квадрокоптер, объектив от фотоаппарата, якорь и резиновые коврики.

Завершилась природоохранная экспедиция компании «Эн+» и ассоциации «Байкал без пластика» по подъему рыболовных сетей со дна озера Байкал. Акция прошла при содействии и под контролем Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства во второй раз.

В течение недели представители Эн+, «Байкала без пластика» и профессиональные дайверы прошли более 50 км – от поселка Култук до поселка Большое Голоустное. За это время водолазы совершили 24 погружения общей продолжительностью 25 часов. По результатам со дна подняли 73 сети протяженностью 4,2 км, что превышает результат прошлогодней экспедиции, когда была извлечена 61 сеть. Помимо снастей из воды вытащили около 400 кг иного мусора, среди которого были квадрокоптер, объектив от фотоаппарата, якорь, резиновые коврики, металлическая и пластиковая посуда и многое другое.

Подъем сетей необходим для сохранения экологии Байкала, так как большинство сетей сделаны из пластика, который со временем распадается на микропластик, становясь источником загрязнения. Более того, в сетях запутываются рыбы и другие животные, нанося вред уникальной флоре и фауне Байкала. Наконец, сети являются средой для размножения бактерий.

Директор департамента по внешним коммуникациям Эн+ Ольга Санарова отметила: «Сохранение Байкала, его уникальной флоры и фауны является важнейшей задачей, для реализации которой Эн+ и инициировал создание ассоциации «Байкал без пластика». В этом году мы вместе сделали еще один шаг для защиты озера от загрязнения пластиком, и мы ожидаем, что к нашей работе присоединятся новые участники».

Ассоциация «Байкал без пластика» была создана по инициативе Эн+ в 2022 году. Сегодня ее членами являются более 25 компаний, в числе которых представители крупного бизнеса, образовательные и некоммерческие организации, государственные структуры. Цель ассоциации - изменение отношения общества к проблеме загрязнения Байкала. В частности, участники выступают с поддержкой запрета на использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов на Байкальской природной территории, содействуют в создании и развитии инфраструктуры для сбора, сортировки и переработки пластиковых отходов. Важным направлением работы также является повышение экологической грамотности населения, организация мероприятий, в том числе образовательных, для представителей бизнеса и населения.