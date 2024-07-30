РСХБ в Иркутской области выдал 2 млрд рублей по сельской ипотеке

За первые семь месяцев текущего года Россельхозбанк в Иркутской области выдал сельскую ипотеку на 2 миллиарда рублей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Льготные кредиты оформили 397 семей. Средний чек ипотечного займа достиг отметки в 5,1 млн рублей.
«В сложившейся ситуации, когда по рыночным ипотечным программам действуют высокие процентные ставки, а также в связи с отменой ряда льготных ипотечных программ, спрос на загородную недвижимость только растёт. Сельская ипотека - это единственная из действующих льготных программ, условия по которой не поменялись после 1 июля 2024 года. На сегодняшний день она является самой выгодной и комфортной по условиям кредитования программой на рынке недвижимости» - отметила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.
В банке отметили, что возраст среднестатистического заёмщика помолодел. Чаще всего за кредитом обращаются семейные пары с детьми, в которых средний возраст супругов составляет от 20 до 40 лет. Более половины объема полученных банком заявок приходится на мужскую часть населения. Наибольший спрос на программу наблюдается в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Усольском и Тайшетском районах, а также в Ангарском городском округе. В основном люди берут кредиты на покупку готового дома - около 86%, на ИЖС приходится лишь 14%, при этом объемы ИЖС с начала 2024 года увеличились на 5%.
После снижения первоначального взноса сельской ипотеки с 30% до 20% в начале 2024 года изменения в программу не вносились. Условия остались прежними, в том числе в части кредитуемых объектов. Сельская ипотека позволяет приобрести жилой дом, земельный участок или квартиру в доме до 5 этажей, расположенном в опорном населённом пункте. Максимальная сумма кредита на одного заемщика – шесть миллионов рублей. Если дом приобретают или строят супруги, то каждый из них вправе получить жилищный заём. Таким образом, максимальная сумма кредита может составить 12 миллионов рублей.
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Всего за четыре года работы программы в Иркутской области с помощью льготного жилищного кредита в загородные дома переехали около 2,4 тысяч семей, на эти цели было выделено 7,4 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно в отделениях банка в г. Иркутск или в любом из дополнительных офисов, которые работают в 16 городах и районах Иркутской области, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.