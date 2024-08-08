«Мы готовы обеспечить любой спрос», – Алексей Наливных, Саянскгазобетон, о новых гранях работы предприятия

Лето – пик строительного сезона не только для застройщиков Иркутской области, но и для производителей строительных материалов. О том, как он проходит на одном из ведущих предприятий региона, а также об особенностях, характерных для 2024 года, Газете Дело рассказал исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных.

Алексей Наливных. Фото из архива компании

Испытания на звукоизоляцию

Алексей, строительный сезон 2024 года - в разгаре. Чем он характерен для вашего предприятия?

– В июле этого года мы завершили очень важный для нашего завода процесс сертификации по звукоизоляции для кладки из силикатных изделий. Испытания были проведены на двадцати различных конструкциях стен, выполненных из силикатных изделий, для наиболее распространенных видов кладки с различными вариантами отделки.

Испытания проходили лабораторно: мы отправляли нашу продукцию в сертификационный центр в Новосибирске. В зависимости от варианта кладки наша продукция соответствует нормативным показателям либо их превосходит.

К примеру, перегородка толщиной всего 80 мм из силикатной перегородочной полнотелой плиты на тонкошовном клее, оштукатуренная с двух сторон цементно-песчаным раствором, продемонстрировала отличный результат – 52,9 Дб. Нормативный индекс шумоизоляции для конструкций, отделяющих помещения квартир от холлов и лестничных клеток, межквартирных стен, – 52 Дб, для перегородок между комнатами, между санузлом и комнатой в квартире – 43 Дб.

При этом, высокая степень шумопоглощения силикатных материалов, с учетом их прочности и компактных размеров, позволяет эффективно использовать площадь жилого помещения.

«Саянскгазобетон» отличается тем, что системно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Какие ещё новинки предлагаете рынку в этом сезоне?

– Новый продукт, который мы подготовили для строителей в текущем сезоне, – силикатный блок среднего формата размером 250х250х248 мм. От стандартных силикатных изделий он отличается более высокой пустотностью, которая составляет около 32%, что позволяет достичь относительно небольшой массы блока. При этом он обеспечивает требуемые характеристики по несущей способности и по звукоизоляции. Его можно использовать как для заполнения межквартирных перегородок, так и для несущих конструкций при возведении зданий и сооружений.

В этом сезоне мы освоили выпуск кирпича марочной прочности М200. Изделия такой прочности можно успешно применять при возведении несущих конструкций высотных объектов.

К спросу – готовы

Какие изделия пользуются особым спросом в Иркутской области, производство какой продукции планируете наращивать?

– Текущий год подтверждает традиции по спросу на силикатные изделия и их использование в Иркутской области. Популярен у застройщиков силикатный кирпич стандартного размера, который используется для отделки фасадов; перегородочный блок, а также газобетонный блок, применяемый для возведения несущих конструкций, заполнения пустот как при строительстве многоквартирных домов, так и в частной застройке.

Традиционно востребован газобетонный блок Б-530 – толщиной 300 мм. С начала строительного сезона мы уже отгрузили большие объёмы этого изделия потребителям.

Ближе к осени ожидаем повышения спроса на перегородочную плиту. К этому времени на стройплощадках уже будут смонтированы «коробки», закрыты контуры, крыши и в активную стадию перейдёт внутренняя отделка и монтаж перегородок.

В чём преимущества силикатного кирпича, например, при облицовке зданий?

– Силикатный кирпич механически очень прочный, что повышает долговечность постройки. Кроме того, широкая цветовая гамма позволяет сделать облик дома оригинальным. Один из застройщиков в Иркутске для облицовки многоквартирных блок-секций выбрал для верхних этажей белый облицовочный кирпич, для нижних – вариант «баварская кладка» в сочетании трёх цветов.

Проявляют интерес к силикатному кирпичу и в Забайкальском крае, но там, в отличие от нашего региона, больше востребован утолщённый кирпич высотой 88 мм. Стандартный, напомню, – высотой 65 мм. Причём среди заказчиков – не только строительные компании, но и индивидуальные предприниматели, частные застройщики.

Планируете ли вы модернизацию производства?

– Как любая организация, которая применяет в своём производстве иностранное оборудование и технологии, мы активно работаем по импортозамещению, и в этом году на производстве газобетонных блоков заменяем часть агрегатов и узлов на аналогичные российского производства. Поставщиками выступают новосибирские и уральские производители, с которыми мы сотрудничаем не первый год. Оборудование уже получено, приступаем к его монтажу, тестированию и запуску в эксплуатацию.

Работу по импортозамещению однозначно будем продолжать, расширять географию поставок от российских компаний. Мы находимся в контакте с коллегами по всей стране, обмениваемся информацией и результатами по этому процессу. А результат есть.

Офис продаж: (39553) 4-44-44, 4-47-05

silex.ru

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