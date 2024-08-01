«Самое ценное – люди». Проект «Горизонт» представили участникам X Байкальского саммита РГУД

Потрясающий вид на залив, приятная музыка, радость живого общения… Утром 17 июля, в самой высокой точке, на эксплуатируемой кровле трехэтажного дома в поселке «Горизонт» было людно. Здесь собрались участники и эксперты X Байкальского саммита РГУД. Знакомство с загородным проектом стало одним из пунктов программы традиционного проперти-тура. Руководитель «Горизонта» Антон Кондратьев провел экскурсию по поселку, показал фишки проекта и объяснил, почему главное – это жители.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

Форматы на выбор

Проект «Горизонт» на Байкальском тракте реализуется с 2018 года. Сочетание городского комфорта (в поселке централизованные сети водоснабжения и канализации, а до необходимой социальной инфраструктуры – всего 5-7 минут по хорошей дороге) и плюсов загородной жизни (природа, живописный залив, концептуальность и безопасность) быстро привлекло покупателей. Недвижимость в «Горизонте», рассчитанном на 145 домохозяйств, уже распродана на 83%.

Поселок – мультиформатный: здесь есть и таунхаусы, и квадрохаусы (в одном из них сейчас располагается офис продаж «Горизонта»), и квартиры в трехэтажных домах. В скором времени линейка пополнится комплексом «Вилла» и клубным домом «Горизонт» на береговой линии. «Мы сознательно делаем мультиформат – чтобы охватить более широкую аудиторию, – пояснил Антон Кондратьев. – В «Горизонт» переезжают целыми семьями, потребности у всех разные: кому-то достаточно квартиры площадью 78 кв. м, а кто-то хочет таунхаус на 300 квадратов».

Принципа разнообразия придерживается девелопер и в архитектурной концепции поселка. «Мы создаем в «Горизонте» единый ансамбль, при этом дома делаем разные. Когда люди гуляют по поселку, у них нет ощущения архитектурного однообразия, глазу есть за что зацепиться», – рассказал на экскурсии Антон.

Он также обратил внимание на озеленение: в поселке не только сохранили исходный природный ландшафт, но и регулярно высаживают новые деревья. Участвуют в этом и сами жители, создавая свою аллею. По словам девелопера, эта работа важна не только с точки зрения экологичности поселка, но и с точки зрения капитализации: «По статистике, озеленение в поселке увеличивает стоимость недвижимости на 10-20%».

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

Место с историей

Этим летом строительство мультиформатного поселка вышло на финишную прямую: возводится финальная линейка береговых домов, в разгаре работы по благоустройству набережной. Первая ее часть – сквер – готова. И, судя по оставленным в огромной песочнице игрушкам, уже пользуется спросом у жителей «Горизонта».

Помимо детских активностей, девелопер оборудовал здесь и место для общения взрослых – полукруглую скамейку. Особая же гордость команды «Горизонта» – установленная в сквере деревянная стела. Она изображает древнее русло Ангары. «Когда мы начали заниматься проектом «Горизонт», для нас одним из самых важных вопросов была история этого места, – рассказал Антон Кондратьев. – Мы прекрасно понимали и знали, что до строительства ГЭС здесь уже жили люди. Мы нашли карту старого русла реки и решили сделать арт-объект, показать, как выглядели эти места раньше, что изменилось. Это история, и мы хотим, чтобы наши жители о ней знали. Для нас это большая ценность».

По словам Антона, к концу летнего сезона рядом со сквером, на берегу залива, появится беседка, которую можно будет использовать и как место для общения, и как небольшой концертный зал. Еще ниже сформирован слип для водного транспорта. На остальной части набережной уже идут земляные работы. Там разместятся детские площадки и множество различных активностей для взрослых жителей.

«Набережная получилась даже избыточной для поселка: на нее приходится 1,3 га из общей площади 5 га. По нормативам, общественных территорий нужно 25%, у нас – больше, – поделился Антон с коллегами. – Но мы сознательно идем на этот шаг. Здесь, на набережной, возникает эффект моря – хочется прогуливаться, дышать свежим воздухом, наслаждаться видами. Кольцевой маршрут на 900 метров, который мы сделаем, закроет эту потребность».

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

Среду формируют люди

Экскурсия по поселку «Горизонт» завершилась на эксплуатируемой кровле одного из малоэтажных домов. Участники Х Байкальского саммита РГУД смогли насладиться легкими закусками, прохладительными напитками, живой музыкой в исполнении джазового дуэта и, конечно же, потрясающими видами на залив.

«Вам понравилось у нас?», – обратился к гостям Антон Кондратьев. Ответом стало дружное «Да!». Автор проекта поблагодарил участников экскурсии и поделился своим мнением о том, что делает девелоперский проект по-настоящему ценным. «Я понимаю, что среда определяет развитие человека – развитие его семьи, развитие его детей. И мы, девелоперы, создаем эту среду, – сказал он. – Но в какой-то момент мы стали отчетливо понимать, что самое ценное, что есть в нашем проекте, – это не дома, не благоустройство, не набережная. Это люди».

По словам Антона, вся работа девелопера так или иначе строится вокруг людей: нужно продумать сценарии жизни будущих покупателей, выявить их боли, закрыть потребности. Нужно помочь им освоиться в жизни за городом, подсказать, как пользоваться всеми многочисленными возможностями, которые она открывает.

«Вложения в людей – это самый крутой маркетинг, – убежден Антон. – В нашем проекте мы пытаемся вернуться к истокам. Когда я был маленьким, я выходил во двор и спокойно гулял. Все знали, чья это машина стоит, чья собака бежит, чей велосипед валяется на дороге. Это было безопасно. И не потому, что были заборы, охрана, видеонаблюдение, а потому, что вокруг – свои. Здесь, в «Горизонте», мы тоже начали формировать своих».

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

Общение – главная ценность

Задумка девелопера удалась: в «Горизонте» сложилось дружное комьюнити. Дети с удовольствием играют на улице, а взрослые много общаются, вместе решают проблемы поселка (в «Горизонте» есть прописанные правила для жителей, а в скором времени заработает орган самоуправления – ТОС). Особенно жизнь здесь кипит по субботам и воскресеньям. Неслучайно слоган проекта – «Мы ждем выходных, чтобы остаться дома».

«Чем занимаются здесь жители? Велосипеды, сапы, кайты, квадроциклы, рыбалка, прогулки по лесу – вариантов масса. Но самое главное – люди ходят друг к другу в гости. Бесконечная коммуникация в чатах нас испортила. Мы начали забывать: личное общение – это самая большая ценность», – добавил Антон.

По его словам, в следующем году строительство и благоустройство поселка «Горизонт» полностью завершится. И, хотя команда проекта не планирует с ним расставаться (многие, в том числе и сам Антон будут здесь жить), она уже начала работу над новым поселком. Сейчас продумывают общий концепт, проектируют первый квартал.

«Учитывая опыт работы над «Горизонтом», мы сейчас даже не пытаемся сделать подробный концепт на 5-10 лет вперед. Понимаем, что продукт со временем будет меняться – вслед за людьми и их потребностями, вслед за нормативами, – подчеркнул Антон Кондратьев. – Из этой точки времени мы просто не можем точно знать, чего захотят клиенты в будущем. На мой взгляд, проектирование должно идти постоянно. Иначе в какой-то момент ты начнешь отставать от рынка».

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

«Мультиформатность – это здорово»

Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» SETL Group (г. Санкт-Петербург):

– Для проектов загородного домостроения всегда важна локация. И, конечно, расположение поселка у залива – это выигрышное решение. Близость к городу тоже очень важна, это один из ключевых аспектов для загородных проектов. Переезжая за город, люди в первую очередь думают о том, как будут добираться до работы, куда водить детей в школу. Здесь эти вопросы решены.

В целом то, что проект, начатый в 2018 году, уже реализован более чем на 80% – это весьма и весьма хороший результат, учитывая и форматы жилья, которые представлены, и средний чек, и различные внешние факторы, которые все эти годы влияли на рынок. Хотя та же пандемия в 2020-2021 годах, напротив, подхлестнула спрос на загородку.

В «Горизонте» просторно, тихо, уютно, несмотря на то, что здесь преимущественно блокированное жилье. Многоквартирные дома, на мой взгляд, тоже очень хорошо вписаны. Мультиформатность – это вообще здорово. Всегда важно развести категории людей: кто-то живет в таунхаусе, кто-то – в квартире. Благоустройство, которое команда еще доделывает, проект набережной – всё это тоже очень круто.

«Уважаю девелоперов, готовых идти на риск»

Михаил Хорьков, председатель комитета РГУД по аналитике (г. Екатеринбург):

– С большим уважением отношусь к застройщикам, которые не боятся выходить за рамки сложившегося рынка и экспериментировать. Потому что это всегда девелоперский риск, который может сработать, а может завести компанию в непростую ситуацию. С другой стороны, на девелоперском риске держится всё развитие. Такие компании двигают рынок вперед – те, кто не боится предвосхищать развитие рынка, а не следовать ему.

Проект «Горизонт» – по всей видимости, из таких. Здесь достаточно дорогой ценовой сегмент, при этом не отдельные дома, а блокированное жилье. Сектор, который находится на стыке города и загорода – пожалуй, самый сложный для работы. Квартиру в городе строить и продавать – просто, особенно легко это было в последние годы. Строить коттеджи – тоже достаточно понятный, массовый продукт. А блокированное жилье – формат нишевый, непростой. Нужно уловить мотивы тех людей, которым в городе некомфортно, а загородный дом им еще не нужен или уже не нужен. И, если здесь мы уже видим, что всё получилось, что проект состоялся, значит, потраченные усилия были сконцентрированы в верном направлении.

«В «Горизонте» есть действительно всё»

Михаил Григорьев, предприниматель, владелец MSTUDIO (г. Иркутск):

– Честно говоря, я в большом восхищении от ребят: то, что они сделали, – удивительно. Мне лично не встречалось таких загородных проектов, где всё настолько хорошо продумано, где всё идет от человека, от жителя. Этот подход прослеживался уже на первых этапах работы над «Горизонтом». Ребята шли от запроса: видели, что что-то можно сделать иначе – тут же исправляли, делали чуть по-другому. Многие идеи, которые у них зародились еще на старте проекта, реализованы. В том числе эксплуатируемая кровля, где мы сейчас находимся. Какой здесь шикарный вид!

Если честно, я все время думаю: «Эх, надо было купить квартиру в «Горизонте»!» Я, конечно, убежденный городской житель, но если бы сегодня у меня стоял жилищный вопрос, то я бы выбрал квартиру здесь. Городская многоэтажная застройка меня угнетает. Хороших малоэтажных проектов в центре Иркутска мало, почти нет. А в «Горизонте» есть действительно всё. Город с его инфраструктурой – рядом, транспортная доступность – отличная, школьный автобус – работает.

Здесь аккуратно, безопасно, красиво, уютно. Поселок маленький, что тоже немаловажно. Если проводить аналогию с ресторанами, то это не большое праздничное заведение, а маленький, классный, абсолютно мишленовский ресторан, рассчитанный на небольшое количество людей, но такой, где тебе дают максимум внимания.

«Будущее загорода – за мультиформатом»

3 вопроса Антону Кондратьеву о перспективах загородного рынка

На деловой программе X Байкальского саммита РГУД много говорили о комплексном развитии территорий, создании комфортных для жизни пространств. По мнению Антона Кондратьева, для загородного девелопмента эти вопросы так же актуальны, как и для городского. Мы задали руководителю проекта «Горизонт» несколько вопросов о перспективах загородной недвижимости.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

1. Как чувствует себя сегмент загородного жилья, какие факторы на него сейчас влияют?

– Сегмент загородного жилья чувствует себя относительно неплохо. На загородное жилье влияют такие же факторы, как и на городское: это и повышение ключевой ставки, и отмена льготной ипотеки. Но мы видим, что спрос есть. Поэтому с большой уверенностью смотрим в будущее. У нашего поселка «Горизонт» всё хорошо.

2. Каких проектов ждет загородный рынок – по сегментам, по форматам?



– На мой взгляд, будущее – за мультиформатным жильем. По опыту «Горизонта» мы видим – и для нас это было открытием, – что есть большой спрос на жизнь в пригороде в малоэтажных домах. Люди хотят вернуться к истокам и жить в домах, которые не выше деревьев. Этот спрос достаточно высокий, и мы планируем его развивать. Также есть достаточно большой запрос на формат ИЖС: многие хотят жить на своей земле, в отдельном доме.

3. Как вы в целом оцениваете перспективы загорода? Стоит ли ждать перетока спроса с рынка городских новостроек в загородные проекты?

– Перспективы рынка оцениваю позитивно. Более того, мы с командой уже готовим новый масштабный проект на Байкальском тракте. Цены на городские новостройки сегодня начинают «давить», подталкивать людей к переезду за город. И с появлением качественных проектов всё больше и больше покупателей будут решаться на этот шаг.

Фото предоставлено организаторами Байкальского саммита РГУД

(3952) 96-35-09

gorizont-park.ru

dzen.ru/kondratevdevelopment

Реклама. ООО "Сити Телеком". erid:2Vfnxxo6ghn