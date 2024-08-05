«Современная архитектура – в тренде». 6 фактов о загородном поселке «Кандинский»

Василий Кандинский – «новатор с большой буквы и человек-бренд» – вдохновил команду MetaEstate на новый концептуальный загородный проект. Поселок, который строится на 34 километре Байкальского тракта с 2022 года, задуман девелопером как галерея современной архитектуры. Первая «галерейная» улица с барнхаусами и флэт-хаусами уже готова, сейчас строятся еще две. Как иркутяне реагируют на новую архитектуру? Какие дома пользуются популярностью? И правда ли, что купить дом в «Кандинском» может даже молодая семья? Руководитель MetaEstate Дмитрий Кузнецов рассказал самое главное о проекте.

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

1. Галерея современной архитектуры

По задумке авторов проекта, «Кандинский» – это галерея современной архитектуры. В этом уже можно убедиться, прогулявшись по первой улице поселка. По словам Дмитрия, в нашем регионе таких проектов – построенных от начала и до конца именно в современном архитектурном стиле – еще не было. Здесь представлена и органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта в современном, футуристичном прочтении, и барнхаусы, и флэт-хаусы, и лофты.

Дмитрий: Современная архитектура – это не чистый минимализм. Это уютный, тёплый, минималистичный современный стиль. Мы применяем планкен разных оттенков с ярко выраженной фактурой, крупноформатный керамогранит, кирпич. Причем кирпич используем местный, доступный по цене и хорошего качества. Окрашиваем его – это позволяет сделать фасады в актуальных цветах.

Современная архитектура уже давно захватила умы людей. В Москве сегодня 80% новых проектов – это минимализм. Иркутяне тоже оценили наше предложение: чувства стиля нашим заказчикам не занимать. По статистике, покупатели в «Кандинском» предпочитают в основном одноэтажные дома и плоские кровли.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

2. Для жизни и отдыха

Поселок «Кандинский» возводится на 34 км Байкальского тракта – в живописном месте на берегу залива. Изначально эту площадку в Бурдаковке авторы проекта рассматривали как идеальное место для формата новой дачи – современного загородного дома для отдыха, куда можно уехать на каникулы или выходные и провести время в тишине и уединении. Впрочем, оказалось, что и для постоянного проживания поселок подходит многим.

Дмитрий: У некоторых людей есть заблуждение, что это далеко, добираться до поселка долго. Но это не так: до нашего офиса на Ширямова, например, всего 20 минут. Расскажите москвичам, что у вас от дома до работы 20 минут – они позавидуют. Если сравнивать «Кандинский» с популярными у иркутян 26 или 28 км Байкальского тракта, где многие активно строят дома для постоянного проживания, то «Кандинский» получается доступнее – и по времени в пути, и по расстоянию, и по качеству дороги, что немаловажно. Въезд в наш поселок – сразу с тракта, не нужно ехать еще несколько километров по грунтовой дороге.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

3. Подходит любому

«Кандинский» может быть интересен совершенно разным людям. В поселке уже купили дома и многодетные семьи, и взрослые люди, чьи дети уже выросли, и пенсионеры, которым важно жить на природе, на свежем воздухе. Есть среди покупателей и молодые ребята, для которых это первое жилье. Есть и те, кто решил приобрести недвижимость в «Кандинском» как второй дом – для досуга и отдыха. Объединяет всех этих людей, пожалуй, одно – стремление жить в современном, концептуальном, полностью обеспеченном инженерной инфраструктурой поселке.

Дмитрий: Мы в своем маркетинге не ориентируемся на запросы клиентов, на целевую аудиторию. Делаем наоборот: продумываем концепцию, формируем продукт, а потом уже смотрим, кому он оказался интересен. Так было и с поселком «Шишкин», и с «Патроны Парком». Покупателям понятно, что «Кандинский» – это поселок с современной архитектурой, что проектом занимается MetaEstate – компания с определенными принципами строительства, своим подходом к инженерным коммуникациям, к инфраструктуре. Если им близки наши ценности – они выбирают наш проект. И это правда абсолютно разные люди.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

4. Новаторство в генплане

На создание поселка команду MetaEstate вдохновил Василий Кандинский. Причем не столько его творчество, сколько сама личность. «Новатор с большой буквы, человек-бренд», – так отзывается о художнике Дмитрий Кузнецов. MetaEstate – компания, у которой за плечами многолетний опыт и сотни построенных домов, – в новом проекте тоже проявила новаторский подход.

Дмитрий: В первую очередь, речь идет о новом прочтении генплана, планировочной организации поселка. Улицы у нас – прямые, идут сверху вниз, к воде, и они не симметричны. С одной стороны дома выстраиваются вдоль улицы, но под разным углом, что формирует живую, живописную застройку. С другой – сначала идет тротуар, затем аллея, а дома спрятаны и расположены в шахматном порядке.

5. Природа и набережная

В поселке довольно большая береговая линия. Место здесь великолепное: залив, сосны, свежая поросль трехметровой высоты, ковром застилающая почти весь участок. В поселке будет зелено и свежо, а берег благоустроят – оборудуют набережную для прогулок и отдыха.

Дмитрий: Набережная будет тихая, лесистая, прогулочная, со скамейками-лавочками. Самое главное занятие на ней – гулять и восхищаться закатами. Безусловно, будет и инфраструктура для водных спортивных развлечений: сапы, гидроциклы, небольшие моторные лодки сегодня пользуются популярностью. Также мы планируем организовать причал: можно будет прийти на лодке в хорошую погоду, причалить, погулять, перекусить в местном кафе (оно, как и магазин и пост охраны, разместится во въездном павильоне) – и отправиться дальше.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

6. Доступная цена

Цены в «Кандинском» – особенно сейчас, на старте проекта – доступные, а варианты приобретения – разные. Есть, например, готовые дома – их можно купить прямо сейчас, сделать ремонт и в ближайшее время переехать. Многие покупатели сегодня предпочитают именно этот вариант. Купить участок с подрядом будет дешевле, но этот вариант дольше по времени. Он интересен тем, кто не хочет или не готов вкладывать в решение жилищного вопроса большую сумму единовременно, а хочет распределить ее на два-три года.

Дмитрий: Поселок «Кандинский» – мультисоциальный, предложение – от эконом-плюс до премиум-сегмента. Например, самый недорогой дом у нас обойдется в 10 млн рублей. А самые дорогие дома расположены на первой линии, у залива – они большой площади, на больших участках. Такие могут стоить 40-50 миллионов, а с отделкой – 100-120 миллионов. Так что вилка по цене – большая, продукты – разнообразные.

Кстати, среди наших заказчиков есть уже и те, кто приобретает недвижимость в «Кандинском» с инвестиционными целями. Дом в цивилизованной застройке в разы ликвиднее, чем в стихийной. Понятно, что со временем концептуальный поселок в хорошей локации, с продуманной архитектурой, качественными инженерными сетями и собственной набережной будет только дорожать.

Поселок "Кандинский". Фото из архива компании

«Ждать смысла нет»

Дмитрий Кузнецов – о ситуации на рынке и новых планах компании

По словам Дмитрий Кузнецова, главная проблема для рынка загородной недвижимости сегодня – высокие банковские ставки. «Те, у кого есть деньги, держат деньги на депозитах, которые сейчас приносят такой доход, какой не каждый бизнес может заработать. Те же, у кого денег нет, по текущим ставкам не могут взять кредит».

Непростая ситуация, впрочем, не мешает девелоперу работать над запуском новых проектов. «Ждать выхода из кризиса, стабилизации смысла нет. Жизнь продолжается. И начинать проект в нижней точке даже хорошо: идешь вверх, вверх, вверх – и вот к концу проекта ты на пике», – рассуждает Дмитрий Кузнецов.

В ближайших планах MetaEstate – помимо «Патроны Парка» (где остался один дом и четыре земельных участка) и «Кандинского» (где идет активное строительство новых улиц и благоустройство территории), два новых поселка – «Коперник» на берегу реки и еще один – небольшой, на 12 домов, с шикарным видом, на берегу залива.

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